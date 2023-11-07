«Реал» и Камавинга продлили контракт до 2029 года

Эдуардо Камавинга продлил контракт с «Реалом».

Новое соглашение французского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до 2029 года.

присоединился к « » в 2021 году и провел 114 матчей за «сливочных» во всех турнирах.

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

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