«Реал» и Камавинга продлили контракт до 2029 года
Эдуардо Камавинга продлил контракт с «Реалом».
Новое соглашение французского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до 2029 года.
Камавинга присоединился к «Реалу» в 2021 году и провел 114 матчей за «сливочных» во всех турнирах.
Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
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Рад этому продлению)
А ты точно фанат Сити, а не переодевший футболку(и переобувшийся)фанат Барселоны?