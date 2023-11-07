«Реал» и Камавинга продлили контракт до 2029 года

Теги Реал Мадрид Ла Лига Эдуардо Камавинга Футбол

Эдуардо Камавинга продлил контракт с «Реалом».

Новое соглашение французского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до 2029 года. 

Камавинга присоединился к «Реалу» в 2021 году и провел 114 матчей за «сливочных» во всех турнирах.

Подробную статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

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35 комментариев

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войд
Камавинга лютый топ
Рад этому продлению)
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corazón blanco
Прекрасная новость! Талантище, универсал, боец и еще так молод, а уже какой дает объем команде, играет на не родной позиции латераля лучше, чем профильные игроки! Он уже не будущее, он уже настоящее команды. Никогда не ныл, а просто ждал своего шанса и прекрасно им воспользовался. Восхищаюсь этим игроком!
+19
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+19
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Максим Столбов
Работают на опережение. Молодцы.
+13
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f0rmoceft
Всю молодежь продлевают👍
+8
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Jon han
спокойный, уравновешенный игрок Реала.
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Яна Рябова
20 лет, а уже 114 матчей за клуб... Хорош.
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Tun
Парень заслужил, будет расти и дальше, у Реала светлое будущее
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ApXuMaHqPuT
К 21 году уже больше сотни матчей за Реал👍
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KMR
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Что он там забыл? Сидеть без зп ради выплат долгов Месси?
+2
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Смари Муха
Не понял чёт, а где отступные в миллиард?
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Алекс Мамедов
вдобавок скромный
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KMR
Ответ Максим Столбов
Работают на опережение. Молодцы.
Он в топе. Тут и без опережения бы остался. Куда бежать?
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Гномович!
Камавинга> педри, гави, ясмаль, гиу
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Adrenaline Z
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Хороший защитный, нападающий полузащитник
не выспался
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Игорь Новиков
Кама - машина. А через пару лет вообще может терминатором стать. Крутейший игрок.
Для свидетелей ГавиПедри - это будет судный день 😁
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ответ KMR
Да уже травой торгуют.Слышал
Реал борьбой с расизмом торгует, и что? Ты думаешь в Реале так совпало, что чернокожие ребята вытесняют белых из состава? Реал будет пиарится, за счёт борьбы Винисиуса с расизмом, и поэтому показательно собирает в составе чернокожих. Реал - это двигатель этого всего в футболе. Реал собирает вокруг себя хайп за счёт актуальной повестки, за которую в Реале отвечаете Винисиус. Это уже не просто футбольный клуб, а двигатель повестки.
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Дороф
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
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Более высокоморальную?!
А ты точно фанат Сити, а не переодевший футболку(и переобувшийся)фанат Барселоны?
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KMR
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Гюндогану и Канселу нашли зп, и ему найдут. Думаю, Камавинге нужно цепляться за возможность играть за по человечески нормальную команду, а не где быдланы Винисиусы, Вальверде и прочие.
Да уже травой торгуют.Слышал
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Игорь Новиков
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Для свидетелей ГавиПедри - это будет судный день 😁
😄😄😄😄👍
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Игорь Новиков
Кама - машина. А через пару лет вообще может терминатором стать. Крутейший игрок.
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Sunnyboy
Отличная новость. Причем максимально логичная из лучшего клуба не уходишь есть хочешь быть ТОП!
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RokeSantaCruz
А отступные в миллиард, как Барселона делает каждому ноунейму, прописали?
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KMR
Похоже опять папа Карло тихо собирает команду под условного Зидана,а потом все почести условному Раулю,Арбелоа и др
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Bal Lb
Отличная новость!
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Акыл Сатыбалдиев
Камавинга, Беллингем, Вальверде, Тчуамени, считай полузащита на долгие годы обеспечена
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