«Реал» и Милитао продлят контракт до 2028 года. Отступные – миллиард евро

Эдер Милитао продлит контракт с «Реалом».

По информации Фабрицио Романо, бразильский защитник подпишет новое соглашение, рассчитанное до 2028 года. В контракте будут указаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

Также новые контракты с « » подпишут и .

выступает за «Реал» с 2019 года. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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