«Реал» и Милитао продлят контракт до 2028 года. Отступные – миллиард евро

Теги Реал Мадрид Ла Лига Федерико Вальверде Эдер Милитао Эдуардо Камавинга Футбол

Эдер Милитао продлит контракт с «Реалом».

По информации Фабрицио Романо, бразильский защитник подпишет новое соглашение, рассчитанное до 2028 года. В контракте будут указаны отступные в размере 1 миллиарда евро. 

Также новые контракты с «Реалом» подпишут Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга

Милитао выступает за «Реал» с 2019 года. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

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8 комментариев

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corazón blanco
Ну что ж, надеюсь после такой тяжелой травмы сможет вернуться на свой прежний уровень! Когда он в форме- это однозначно сильнейший защитник команды.
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Dottore
Хорошая новость! Милитао достоин нового контракта, главное избежать травм.
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Begench Berdimuradov
Желаю удачи. До травма был один из лучших ЦЗ ЛЛ. Надеюсь после травмы будет еще и лучше 💪
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JENNINGS
Пепе смог восстановиться после разрыва крестов, более того, вернулся даже лучше!
Надеюсь, Милитао возьмёт пример с португальца! Удачи!
Ждём Эдера!🙏🇧🇷
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Георгий Гуляев
Ответ corazón blanco
Ну что ж, надеюсь после такой тяжелой травмы сможет вернуться на свой прежний уровень! Когда он в форме- это однозначно сильнейший защитник команды.
По моему Алаба сильнее, но может не так стабилен.
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иц а мен
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Ответ corazón blanco
Ну что ж, надеюсь после такой тяжелой травмы сможет вернуться на свой прежний уровень! Когда он в форме- это однозначно сильнейший защитник команды.
да он тень великого иньиго мартинеса
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corazón blanco
Ответ Георгий Гуляев
По моему Алаба сильнее, но может не так стабилен.
Алаба не слишком хорош, как центральный защитник. Сейчас наконец-то Рюдигер стал показывать ту игру, которую от него все ждали. Алабу я бы лично использовал на позиции латераля, вот там он действительно показывал свой лучший футбол в Баварии. Но он решил переквалифицироваться в центрального ( по стопам Рамоса), однако у него плохой выбор позиции, зачастую теряет игроков соперника в штрафной. Нет, я не скажу, что он совсем плох и безнадежен, но не лучший в команде однозначно.
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