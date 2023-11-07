«Реал» и Милитао продлят контракт до 2028 года. Отступные – миллиард евро
Эдер Милитао продлит контракт с «Реалом».
По информации Фабрицио Романо, бразильский защитник подпишет новое соглашение, рассчитанное до 2028 года. В контракте будут указаны отступные в размере 1 миллиарда евро.
Также новые контракты с «Реалом» подпишут Федерико Вальверде и Эдуардо Камавинга.
Милитао выступает за «Реал» с 2019 года. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Надеюсь, Милитао возьмёт пример с португальца! Удачи!
Ждём Эдера!🙏🇧🇷