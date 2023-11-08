«Спартак» встретился с руководителями судейства. Мажич и Каманцев выступили перед командой

Игроки и тренеры «Спартака» встретились с руководителями российского судейства.

Перед командой выступили руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

«Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей.

В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков желтыми или красными карточками.

По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», – сообщили в «Спартаке».

Отметим, что Мажич встречался и с другими клубами Мир РПЛ, в частности, с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Встречи запланированы и с другими командами.

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