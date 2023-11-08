«Спартак» встретился с руководителями судейства. Мажич и Каманцев выступили перед командой

Теги Спартак премьер-лига Россия РФС судьи Милорад Мажич Павел Каманцев Футбол

Игроки и тренеры «Спартака» встретились с руководителями российского судейства.

Перед командой выступили руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.

«Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей.

В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков желтыми или красными карточками. 

По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», – сообщили в «Спартаке».

Отметим, что Мажич встречался и с другими клубами Мир РПЛ, в частности, с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Встречи запланированы и с другими командами.

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43 комментария

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MagicWithoutBorders
"Перед командой выступили..."
Мажич прочитал стихи, а Каманцев спел.
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Aleksey Yashin
"Шо, опять?!"©
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atomio
Кабинет себе не изменяет. Ничего нового.
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RSI
А когда начинать ныть, договорились?
+18
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Сергей Сергеевич
Ответ luu
Это вообще нормально, что судьи перед конкретным клубом отчитываются и уже не в первый раз?
Это вообще нормально, что ты прочитать статью не можешь? До этого были встречи с Краснодаром и КС. Сегодня ещё должна быть с Динамо.
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luu
Это вообще нормально, что судьи перед конкретным клубом отчитываются и уже не в первый раз?
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trav
Опять чаепития
Почему опять только Спартак?
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igls54
Стрелка становится традиционной
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Доктор Верховцев
А динамики приходили? А то говорили, что придут все вместе, а теперь только про Спартак. Для пущего наброса получается?
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Михаил1970
Середина сезона. Игрокам Спартака рассказали о изменениях в правилах футбола. Теперь попрет.
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Demedieu
Каманцеву Спартак заносит что ли, чтобы тот к ним каждый год приезжал с гастрольным туром
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error505
Ответ RSI
А когда начинать ныть, договорились?
они ещё с прошлого раза не закончили
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Sashi
Ответ atomio
Кабинет себе не изменяет. Ничего нового.
Читать умеешь только заголовки?
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Кбшарф
Ответ luu
Это вообще нормально, что судьи перед конкретным клубом отчитываются и уже не в первый раз?
Не отчитываются , а разбирают моменты и разъясняют. И там же написано, что и с другими клубами тоже встречались и будут встречаться. Читать то вы умеете????
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jasjuk
Хорошая практика, только такие вещи хорошо бы всем клубам РПЛ объяснить.
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Вячеслав Припузов
Ну все, предупрежден - значит вооружён, надеюсь не зевали, а записывали....
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Жорег Борщофф
Ответ Petter Hegre
Спартак на слуху, он всегда и везде! Он интересен всем! А Зенит местечковая команда Питера и Ленинградской области. Только там к нему и есть интерес! Жаль вас, вы прямо какие то обделённые и озлобленные всегда. Только бы где гадость какую написать.
Да что за новости о Зените? Очередное чемпионство, бла-бла-бла, то ли дело Спартак! Всегда есть над чем поржать.
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Боря Тимофеев
Ответ Zenith forever
Спартаку до лидера 10 очков, до стыков - 8 очков. Очень своевременно подсуетились, впрочем как обычно.
2 команды в зоне чемпионства, остальные в зоне вылета...
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Zenith forever
Ответ Petter Hegre
Вот скажи мне, где бы ты ещё писал свои "остроты", если бы не было Спартака и новостей о нём? 😏 Бедняга, совсем бы зачах. 😞 А так хоть есть тебе чем заняться!
А кто спорит? Так и есть. Спартак именно для этого и нужен. Футбол Спартака давно вторичен.
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Bartez1986
Ответ atomio
Кабинет себе не изменяет. Ничего нового.
до последнего абзаца не пробовал дочитать?
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Zenith forever
Ответ Petter Hegre
Спартак на слуху, он всегда и везде! Он интересен всем! А Зенит местечковая команда Питера и Ленинградской области. Только там к нему и есть интерес! Жаль вас, вы прямо какие то обделённые и озлобленные всегда. Только бы где гадость какую написать.
Как это напоминает классическое - вор кричит держи вора.
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svolota84
Ответ jasjuk
Хорошая практика, только такие вещи хорошо бы всем клубам РПЛ объяснить.
Я тебе помогу. "Отметим, что Мажич встречался и с другими клубами Мир РПЛ, в частности, с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Встречи запланированы и с другими командами"...
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Жорег Борщофф
Это, видимо, эффективней, чем в футбол учиться играть.
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Mike 60
У КБ, похоже, абонемент на посиделки с судьями 😁😜
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Игорь Новиков
Чай пили?
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