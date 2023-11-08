«Спартак» встретился с руководителями судейства. Мажич и Каманцев выступили перед командой
Игроки и тренеры «Спартака» встретились с руководителями российского судейства.
Перед командой выступили руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич, а также председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев.
«Мажич, который в недавнем прошлом был арбитром ФИФА и работал на матчах чемпионатов мира и Европы, подробно рассказал красно-белым об актуальных трактовках спорных ситуаций, приводя на экране примеры игровых эпизодов из российских и международных матчей.
В своей презентации серб, в частности, объяснил, в каких ситуациях судьям рекомендуется назначать пенальти, фиксировать офсайды, наказывать игроков желтыми или красными карточками.
По окончании встречи, которая длилась больше часа, Мажич отметил важность подобного открытого диалога между клубами и судьями», – сообщили в «Спартаке».
Отметим, что Мажич встречался и с другими клубами Мир РПЛ, в частности, с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». Встречи запланированы и с другими командами.
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Мажич прочитал стихи, а Каманцев спел.
Почему опять только Спартак?