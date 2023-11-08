Златан может получить должность в «Милане», сообщил гендиректор: «Общаемся уже несколько месяцев»

«Милан» не исключил назначение Златана Ибрагимовича на должность в клубе.

Об этом сообщил генеральный директор итальянского клуба Джорджио Фурлани.

«Ибрагимович – великий чемпион, он дорог всем болельщикам «Милана». Мы общаемся с ним уже несколько месяцев. Посмотрим, как будут развиваться события.

Я бы не стал сейчас говорить о конкретной должности. Ограничусь лишь словами, что он великий чемпион и великий человек, который очень переживает за «Милан», – сказал Фурлани.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!