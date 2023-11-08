Златан может получить должность в «Милане», сообщил гендиректор: «Общаемся уже несколько месяцев»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

«Милан» не исключил назначение Златана Ибрагимовича на должность в клубе.

Об этом сообщил генеральный директор итальянского клуба Джорджио Фурлани.

«Ибрагимович – великий чемпион, он дорог всем болельщикам «Милана». Мы общаемся с ним уже несколько месяцев. Посмотрим, как будут развиваться события.

Я бы не стал сейчас говорить о конкретной должности. Ограничусь лишь словами, что он великий чемпион и великий человек, который очень переживает за «Милан», – сказал Фурлани.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

8 комментариев

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Adrenaline Z
каратисты нужны Милану
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Cherrylion
Это не Златан может получить должность в Милане, а Милан имеет мизерные шансы получить Златана на эту должность
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AC_Milan_7
Играющий,спортивный,генеральный,менеджер,директор,по совместительству Король Милана - Златан)
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Eduard Rastryopin
Честно не представляю себе Златана околофутбольным функционером.Трудно представить себе,что это может быть ему интересно.
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Футбол, хоккей итд
Как минимум - почётный президент "Милана"....
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Spaten
Должность понятна - Златан I
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