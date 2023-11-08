Златан может получить должность в «Милане», сообщил гендиректор: «Общаемся уже несколько месяцев»
«Милан» не исключил назначение Златана Ибрагимовича на должность в клубе.
Об этом сообщил генеральный директор итальянского клуба Джорджио Фурлани.
«Ибрагимович – великий чемпион, он дорог всем болельщикам «Милана». Мы общаемся с ним уже несколько месяцев. Посмотрим, как будут развиваться события.
Я бы не стал сейчас говорить о конкретной должности. Ограничусь лишь словами, что он великий чемпион и великий человек, который очень переживает за «Милан», – сказал Фурлани.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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