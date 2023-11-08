Гризманн сделал дубль в игре с «Селтиком», второй гол – ударом через себя в падении. До рекорда по голам за «Атлетико» осталось 8 мячей
Антуан Гризманн догнал лидеров списка бомбардиров в Лиге чемпионов.
Форвард «Атлетико» оформил дубль в игре с «Селтиком» (4:0, второй тайм). Второй гол, на 60-й минуте, был забит ударом в падении через себя.
Теперь на его счету 4 мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Гризманну осталось забить 8 раз для того, чтобы превзойти рекорд Луиса Арагонеса по голам за «Атлетико». Сейчас у француза 165 мячей.
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