Гризманн сделал дубль в игре с «Селтиком», второй гол – ударом через себя в падении. До рекорда по голам за «Атлетико» осталось 8 мячей

Теги Селтик Атлетико Ла Лига Луис Арагонес Лига чемпионов УЕФА Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн догнал лидеров списка бомбардиров в Лиге чемпионов.

Форвард «Атлетико» оформил дубль в игре с «Селтиком» (4:0, второй тайм). Второй гол, на 60-й минуте, был забит ударом в падении через себя.

Теперь на его счету 4 мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Гризманну осталось забить 8 раз для того, чтобы превзойти рекорд Луиса Арагонеса по голам за «Атлетико». Сейчас у француза 165 мячей.

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8 комментариев

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corazón blanco
Вы посмотрите, какой второй мяч в этом матче забил Антуан, шикарно пробил бисиклетой. Выдающийся игрок!
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Фут.Боль
Не ушёл бы в Барсу, давно побил бы рекорд.
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Roman
Лучший игрок Ла Лиги, круче распиаренного Беллингема
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JENNINGS
💪🇫🇷
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LightWithin
Ответ Roman
Лучший игрок Ла Лиги, круче распиаренного Беллингема
Некорректное и глупое сравнение, к чему оно?! Гризманн великолепен и без принижения кого-либо ещё. Сколько лет Антуану и сколько Беллингему с его первым(!) сезоном в Ла Лиге. Наслаждайтесь красотой игры, футбола, а не оскорблением кого бы то ни было.
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Уся Ваткин
Целых 8 раз забить осталось - в рпл форварды за всю карьеру столько с трудом забивают...
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ScaryClown$
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ЗМ 2016 и 2018 его,но выиграли его средний Модрич и нулевой Роналду.
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Blaumerc
лейтенант превращается в генерала.
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