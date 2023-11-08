Минспорт РФ планирует выделить 90 млн рублей на развитие детского футбола в Крыму

Теги премьер-лига Россия Государственная дума Министерство спорта России Политика Федерация футбола Крыма ТАСС деньги Азат Кадыров Футбол

На развитие детского футбола в Крыму планируют выделить 90 млн рублей.

Об этом на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.

«Планируется выделить 90 млн рублей на развитие детского футбола в Крыму», – сказал Кадыров.

Согласно документам, сумма будет выделена на каждый год в период с 2024 по 2026 год. 

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2 комментария

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Cruel Snake
Скорее всего было 190, но сотка в дороге где-то потерялась
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Знатный стахановец
Цифирь ни о чём не говорит. Лучше потом покажите куда лавэ потратили.
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