Минспорт РФ планирует выделить 90 млн рублей на развитие детского футбола в Крыму
На развитие детского футбола в Крыму планируют выделить 90 млн рублей.
Об этом на заседании комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту сообщил первый заместитель министра спорта России Азат Кадыров.
«Планируется выделить 90 млн рублей на развитие детского футбола в Крыму», – сказал Кадыров.
Согласно документам, сумма будет выделена на каждый год в период с 2024 по 2026 год.
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