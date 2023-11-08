Энрике про 1:2 с «Миланом»: «Именно поэтому группу смерти так назвали, судьба всех команд в их руках. «ПСЖ» забил первым, но потерял контроль над игрой, результат мог быть любым»

Луис Энрике считает, что у «ПСЖ» были шансы обыграть «Милан» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Игра получилась напряженной, результат мог быть любым. Мы забили первыми, но затем не смогли контролировать игру. Она была по-настоящему напряженной.

« » отлично сыграл в нападении, это сильная команда как в плане техники, так и в плане физической готовности. Она сумела использовать свободные зоны.

Мы несколько раз теряли контроль над игрой, но все равно создавали моменты.

Впереди еще два матча, мы способны выйти в следующий раунд. Это группа смерти, ее назвали так именно поэтому. Судьба всех четырех команд в их руках. Следующий матч станет очень важным», – заявил главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!