Энрике про 1:2 с «Миланом»: «Именно поэтому группу смерти так назвали, судьба всех команд в их руках. «ПСЖ» забил первым, но потерял контроль над игрой, результат мог быть любым»

Теги ПСЖ Милан лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

Луис Энрике считает, что у «ПСЖ» были шансы обыграть «Милан» (1:2) в Лиге чемпионов.

«Игра получилась напряженной, результат мог быть любым. Мы забили первыми, но затем не смогли контролировать игру. Она была по-настоящему напряженной.

«Милан» отлично сыграл в нападении, это сильная команда как в плане техники, так и в плане физической готовности. Она сумела использовать свободные зоны.

Мы несколько раз теряли контроль над игрой, но все равно создавали моменты.

Впереди еще два матча, мы способны выйти в следующий раунд. Это группа смерти, ее назвали так именно поэтому. Судьба всех четырех команд в их руках. Следующий матч станет очень важным», – заявил главный тренер «ПСЖ».

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6 комментариев

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Vinnipukh Vinni
Ответ Fan de PSG depuis 2002
На Ньюкасл выйдут злыми. ПСЖ однозначно выйдет из группы. Убежден.
А Ньюкасл на ПСЖ наверняка выйдет добрым.
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Bunyod Turgunov
Более сбалансированная команда в плей-офф спокойно вынесет этот ПСЖ. ПСЖ ни в чём не отличается от Челси мне кажется. У обоих командах нет чётко поставленной игры.
+5
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kaka10
Конечно рано осенью давать оценку новому тренеру, но с таким подбором игроков в гостях ПСЖ не впечатляет
+1
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