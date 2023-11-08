Пиоли о 2:1 с «ПСЖ»: «Я бы хотел, чтобы «Милан» всегда так играл. Нам нужно было сыграть сердцем, и мы были настоящей командой»
Стефано Пиоли высоко оценил выступление «Милана» в матче с «ПСЖ» (2:1).
«Прошлый матч был одним из наших худших. Сегодня нам нужно было сыграть сердцем, чтобы добиться невероятного результата. Стоит отдать парням должное за то, как они сыграли, за то, что они были настоящей командой.
Это был очень важный матч в борьбе за выход в плей-офф, и теперь у нас будет еще один шанс в игре с «Боруссией».
Я верю, что зачастую команда сама способна сделать больше того, что ей говорит тренер. И многое сегодня было сделано самими парнями. Я пытался напомнить, что мы за команда, каким путем мы идем.
Я бы, конечно, хотел, чтобы «Милан» всегда так играл. Мы сделали важный шаг вперед, и теперь следующий матч становится крайне важным, если не решающим», – заявил главный тренер «Милана».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Аллегри - лучший тренер Ювентуса в 21 веке, бгг
Много борьбы в центре поля, в которых Муса и Чик превзошли соперников. Калабриа не всегда стабилен, но что касается игры 1в1, в этом компоненте лучший в команде.
Ну и 2-3 сэйва от Майка и уверенная игра передаётся всей команде.
Ждал гола от Окафора и 3:1 занавес, неповезло.
Судья понравился. Милану в последние годы не везёт с ними, но испанец на удивление был последовательным во всех эпизодах.
Лучший тренер Милана в 21-м веке после Аллегри