Пиоли о 2:1 с «ПСЖ»: «Я бы хотел, чтобы «Милан» всегда так играл. Нам нужно было сыграть сердцем, и мы были настоящей командой»

Теги ПСЖ Милан Стефано Пиоли лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стефано Пиоли высоко оценил выступление «Милана» в матче с «ПСЖ» (2:1).

«Прошлый матч был одним из наших худших. Сегодня нам нужно было сыграть сердцем, чтобы добиться невероятного результата. Стоит отдать парням должное за то, как они сыграли, за то, что они были настоящей командой.

Это был очень важный матч в борьбе за выход в плей-офф, и теперь у нас будет еще один шанс в игре с «Боруссией».

Я верю, что зачастую команда сама способна сделать больше того, что ей говорит тренер. И многое сегодня было сделано самими парнями. Я пытался напомнить, что мы за команда, каким путем мы идем.

Я бы, конечно, хотел, чтобы «Милан» всегда так играл. Мы сделали важный шаг вперед, и теперь следующий матч становится крайне важным, если не решающим», – заявил главный тренер «Милана».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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16 комментариев

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Андрей
кто там Пиоли уволить хотел. лицо в студию.
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kaka10
Ответ Vakhore
Молодчина Маэстро Пиоли Лучший тренер Милана в 21-м веке после Аллегри
Пиоли уже обошёл Аллегри по результатам. Скудетто выиграл, в ЛЧ дошёл дальше

Аллегри - лучший тренер Ювентуса в 21 веке, бгг
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Jan Paskel
Ответ Vakhore
Молодчина Маэстро Пиоли Лучший тренер Милана в 21-м веке после Аллегри
Анчелотти?
+4
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VladCory
Лофтус просто сделал из этой команды боевую машину. Вот кого не хватало то.
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kaka10
Кто-то удивится такой победе, но я ожидал именно подобного матча сегодня. Пиоли ожидаемо настроил ребят как надо. Кроме ошибки Чика на стандарте все сыграли замечательно, принимали верные решения.

Много борьбы в центре поля, в которых Муса и Чик превзошли соперников. Калабриа не всегда стабилен, но что касается игры 1в1, в этом компоненте лучший в команде.
Ну и 2-3 сэйва от Майка и уверенная игра передаётся всей команде.

Ждал гола от Окафора и 3:1 занавес, неповезло.
Судья понравился. Милану в последние годы не везёт с ними, но испанец на удивление был последовательным во всех эпизодах.
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Direct free kick
Главный клуб Италии с победой!
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Андрей
Ответ Jan Paskel
я хотел. Победа прекрасная, но Серию А никто не отменял, 1 очко в 3 матчах - плохо. Да и тут ещё всё вилами по воде писано - победим Боруссию, тогда и заберу слова обратно.
как бы хуже не стало. жиру скоро закончит. леао кто-то купит. тут нужен хороший спортдиректор. в сериале ещё ничего не решилось, до мая ещё далеко. игроки то нормальные, дело больше в мотивации.
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Vakhore
Молодчина Маэстро Пиоли
Лучший тренер Милана в 21-м веке после Аллегри
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Блуждающий странник
Пиоли это лучшее, что случалось с Миланом за последние лет 10. Многие тут думают состав каких-то супертопов. Вы посмотрите на игроков, которые из Милана уходят. Карьера у большинства идет по нисходящей, пару исключений, а много игроков как Сусо, Кессье, Браим и тд. Томори в сборной выглядит сильно хуже, а в Милане как бист. Многие игроки Милана в сборных выглядят хуже чем в клубе. И многие не понимают насколько огромна в этом заслуга тренера и насколько губительна частая смена тренеров. Милан сейчас как семья для большинства, тот же Эрнандес полюбил и город и команду, а с его игрой мог точно уйти в клуб сильнее. Пиоли нужно давать доработать сезон до конца независимо от результатов пока команда претендует на зону ЛЧ в чемпионате. Купили кучу новичков, но каждому из них нужно время
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Евгений
Пиоли красавец,настроил команду как следует,но этот ПСЖ,это одно уныние,так что Милану настраиваться на два оставшихся матча.
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