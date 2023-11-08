Пиоли о 2:1 с «ПСЖ»: «Я бы хотел, чтобы «Милан» всегда так играл. Нам нужно было сыграть сердцем, и мы были настоящей командой»

Стефано Пиоли высоко оценил выступление «Милана» в матче с «ПСЖ» (2:1).

«Прошлый матч был одним из наших худших. Сегодня нам нужно было сыграть сердцем, чтобы добиться невероятного результата. Стоит отдать парням должное за то, как они сыграли, за то, что они были настоящей командой.

Это был очень важный матч в борьбе за выход в плей-офф, и теперь у нас будет еще один шанс в игре с «Боруссией».

Я верю, что зачастую команда сама способна сделать больше того, что ей говорит тренер. И многое сегодня было сделано самими парнями. Я пытался напомнить, что мы за команда, каким путем мы идем.

Я бы, конечно, хотел, чтобы «Милан» всегда так играл. Мы сделали важный шаг вперед, и теперь следующий матч становится крайне важным, если не решающим», – заявил главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!