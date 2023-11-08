«Боруссия» возглавила группу F, «ПСЖ» отстает на 1 очко, «Милан» – на 2, «Ньюкасл» – на 3

«ПСЖ» потерял первую строчку в группе F в Лиге чемпионов.

Команда Луиса Энрике уступила « » (1:2) в 4-м туре группового этапа. Ее обошла «Боруссия» , выигравшая у « » (2:0).

Немецкий клуб лидирует в таблице с 7 очками, французы идут вторыми с 6 баллами, дальше – итальянцы (5) и англичане (4).

В 5-м туре «Боруссия» сыграет с «Миланом», « » – с «Ньюкаслом». Игры пройдут 28 ноября.

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