«Боруссия» возглавила группу F, «ПСЖ» отстает на 1 очко, «Милан» – на 2, «Ньюкасл» – на 3
«ПСЖ» потерял первую строчку в группе F в Лиге чемпионов.
Команда Луиса Энрике уступила «Милану» (1:2) в 4-м туре группового этапа. Ее обошла «Боруссия» Дортмунд, выигравшая у «Ньюкасла» (2:0).
Немецкий клуб лидирует в таблице с 7 очками, французы идут вторыми с 6 баллами, дальше – итальянцы (5) и англичане (4).
В 5-м туре «Боруссия» сыграет с «Миланом», «ПСЖ» – с «Ньюкаслом». Игры пройдут 28 ноября.
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Чел считает Рейндерса провалом. Я не представляю как он к матчам готовится
тем интереснее.