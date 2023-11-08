«Боруссия» возглавила группу F, «ПСЖ» отстает на 1 очко, «Милан» – на 2, «Ньюкасл» – на 3

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Милан Ньюкасл премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Лига чемпионов УЕФА рейтинги Футбол

«ПСЖ» потерял первую строчку в группе F в Лиге чемпионов.

Команда Луиса Энрике уступила «Милану» (1:2) в 4-м туре группового этапа. Ее обошла «Боруссия» Дортмунд, выигравшая у «Ньюкасла» (2:0).

Немецкий клуб лидирует в таблице с 7 очками, французы идут вторыми с 6 баллами, дальше – итальянцы (5) и англичане (4).

В 5-м туре «Боруссия» сыграет с «Миланом», «ПСЖ» – с «Ньюкаслом». Игры пройдут 28 ноября.

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59 комментариев

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Зизуха
Ответ Panurge From hell
кто-нибудь видел Мбаппе на поле?
он деньги собирал возле ворот Доннарумы
+61
-2
+59
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Little Ru
Вот такие по составу и накалу должны быть группы в ЛЧ!
+44
-2
+42
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Cristiano Ronaldo
Ответ Митя Коваленко
ПСЖ вылетит из группы
Надеемся)
+39
-2
+37
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Митя Коваленко
ПСЖ вылетит из группы
+38
-3
+35
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Rivaldo Vítor Borba Ferreira
Реально группа смерти
+34
-1
+33
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Ферзь на р1
Как все поменялось! Группа огонь!
+28
-2
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Всем мир
Редко пишу комментарии, но как же хорош был Леау. Сводил сегодня Хакими в школу футбола))
+20
-1
+19
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Panurge From hell
кто-нибудь видел Мбаппе на поле?
+20
-3
+17
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Зизуха
группа "смерти" подтверждает свой статус
+16
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mishakmv96
Группа огонь, любая команда может выйти в плей-офф. Удачи Дортмунду и Милану!
+15
-1
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Cristiano Ronaldo
Милан шикарен! Лучшая игра в этом сезоне! Спасибо всей команде, за такой прекрасный матч! Лкау и Жиру монстры!
+12
-1
+11
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Bayern Munich
Группа смерти полностью себя оправдывает, уже 3 команды успели стать лидерами
+11
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+10
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Vlados 86
Дортмунд и Милан в 1/8, проекты - домой
+11
-2
+9
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corazón blanco
Вот так и должна выглядеть группа смерти, борьба будет до последнего тура.
+9
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Scorpio
Ответ Fan de PSG depuis 2002
Милан с такой игрой и тактикой, где кроме Леау никто ничего не может, даже третьей строчки не заслуживает. Просто повезло. Ещё 70-я минута не наступила, а они сели в глухую оборону, пытаясь играть на контратаках.
Повезло ньюкаслу и Боруссии в играх с Миланом, а тут все по делу, еще окафор должен был хоронить это шапито
+5
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+5
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This DayWalker
Фанаты Милана в эйфории. Именно такой Милан хочется видеть всегда. 🔴⚫️
+5
-1
+4
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Ярош _БО
Ответ ster3
Кстати, хочется отметить работу Черданцева. Шикарно сегодня комментировал
Это шутка ?
Чел считает Рейндерса провалом. Я не представляю как он к матчам готовится
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Блуждающий странник
Смотрел все игры в группе. По сути в любой игре мог быть любой исход, даже в разгромных играх Ньюкасл - ПСЖ; Милан - ПСЖ. Тут до последнего тура будет интрига для всех четырех. После двух туров казалось Дортмунд отваливается от борьбы, а они вон как Ньюкасл размазали и уже на первом месте. Переоценили слишком Ньюкасл за разгром парижан, а Дортмунд если Милан обыграет на Сан-Сиро досрочно выйдет из группы )
+3
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+3
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Gustavo Tiburzi
Милан не добрал очков в матчах с Ньюкаслом и Боруссией! В ответных матчах нужно очень постараться!
+6
-3
+3
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VuNePonimaete
Ответ Зизуха
он деньги собирал возле ворот Доннарумы
хорош😀
+3
0
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VuNePonimaete
Понравился Леау, здорово, что он редко теряет мячи, и не перебарщивает с обводками, в отличие от нашего Вини
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фк кабинет
ПСЖ может не выйти из группы или выйти со 2 места и уже в 1/8 попасть на Сити/Баварию)
+2
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Blaumerc
подтверждают свой статус "группа смерти"
тем интереснее.
+3
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kaka10
Ответ Ярош _БО
Это шутка ? Чел считает Рейндерса провалом. Я не представляю как он к матчам готовится
когда Чердак внушит себе, что игрок топ или дерево, то все эфиры об этом глаголит. За ним есть такое. Сколько раз он Мусу уже хвалит
+1
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ster3
Кстати, хочется отметить работу Черданцева. Шикарно сегодня комментировал
+5
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