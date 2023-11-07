У Холанда 66 голов в 70 матчах за «Сити». Он забил с пенальти «Янг Бойз» в ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Янг Бойз высшая лига Швейцария Лига чемпионов УЕФА Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 66-й гол за «Манчестер Сити».

Норвежец реализовал пенальти на 23-й минуте матча против «Янг Бойз» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Эрлинг проводит 70-й матч за «Сити» во всех турнирах. На счету 23-летнего форварда 66 голов и 11 голевых передач.

Подробная статистика выступлений Холанда доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).

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29 комментариев

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Владимир Владимир
Машина просто. Классно его вписал Пеп и вписался он сам)
+19
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+18
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Штаны Габора Кирая
Ответ Rio de Janeiro
Особенно в финалах машина
Да, ведь финал это самое главное. Не важно, что до этого финала ещё дойти нужно, если не забил в финале - всё, бездарь.
+18
-3
+15
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Кирилл Конопельченко
Викинг идет с топором за рекордами.
+10
-1
+9
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Streetbor
всего лишь один гол за полчаса, сдулся ваш викинг 🙃
+7
-1
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corazón blanco
Ответ ScaryClown$
мда,если Бревнозема получил даже ЗМ за 5 голов и отскоков в плейофф ЛЧ,то Холланд должен взять 2-3 спокойно.
Карим провел выдающийся плэй-офф в том сезоне. Тащил Мадрид, как мог, перевернул игру с Парижем, оформив хет-трик, оформил хет-трик против Челси на выезде, забил важнейший дубль на Этихаде на выезде, что позволило Мадриду иметь шансы на успех в ответной встрече на Бернабеу. Золотой Мяч Бензема получил абсолютно заслуженно и безальтернативно.
+7
-1
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Алексей Ненахов
Ответ Штаны Габора Кирая
Да, ведь финал это самое главное. Не важно, что до этого финала ещё дойти нужно, если не забил в финале - всё, бездарь.
Люди не понимают , что даже если в финале у таких топов нет голов , но они на себя 1-2 защитников оттягивают , и легче команде комбинировать
+5
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+5
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Scorpio
мессюки скажут, только с пенальти и может
+7
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+2
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mvpaq
Когда Холанд забивает с пенальти, он молодец. )
+2
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Дорох
вот кого ограбили ради гнома
+1
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зак
Ответ ScaryClown$
мда,если Бревнозема получил даже ЗМ за 5 голов и отскоков в плейофф ЛЧ,то Холланд должен взять 2-3 спокойно.
так ты прав в том что его в этом сезоне обокрали с ЗМ.
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ubAA
С пенальти, да еще кому ! Янг Бойз ребята, это вам он хуры мухры 😂😂🤣🤣
+1
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morphvirg
Ответ almagrosp
Почему горит то сразу? Констатирую факты
Факты😁. У Гвардиолы не играют ограниченные игроки, к слову. Но ты, видимо, не в курсе, раз считаешь, что он только ногу подставлять умеет.
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almagrosp
Ответ morphvirg
Как горит😁.
Почему горит то сразу? Констатирую факты
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morphvirg
Ответ almagrosp
Как это не играют ограниченные? А де брюйне который гордился 4 местом в ЗМ потому что он его занял из 7 миллиардов? А раньше Зинченко который плакал по каждому поводу. Они не ограниченные?
Даже не знаю, как на это ответить. При чём здесь они вообще?
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morphvirg
Ответ almagrosp
Только с пенальти и с метра ногу подставлять умеет
Как горит😁.
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almagrosp
Ответ morphvirg
Факты😁. У Гвардиолы не играют ограниченные игроки, к слову. Но ты, видимо, не в курсе, раз считаешь, что он только ногу подставлять умеет.
Как это не играют ограниченные? А де брюйне который гордился 4 местом в ЗМ потому что он его занял из 7 миллиардов? А раньше Зинченко который плакал по каждому поводу. Они не ограниченные?
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Бацька
Ответ Scorpio
мессюки скажут, только с пенальти и может
не скажут, он не понторез как некоторые
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Геннадий Тимченко
Ответ corazón blanco
Карим провел выдающийся плэй-офф в том сезоне. Тащил Мадрид, как мог, перевернул игру с Парижем, оформив хет-трик, оформил хет-трик против Челси на выезде, забил важнейший дубль на Этихаде на выезде, что позволило Мадриду иметь шансы на успех в ответной встрече на Бернабеу. Золотой Мяч Бензема получил абсолютно заслуженно и безальтернативно.
не забывайте, что если бы не пенальти, который вместо Мбаппе полез бить Месси, то никакого ЗМ не было бы☝️
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Адепт Суперлиги
Ответ Штаны Габора Кирая
Да, ведь финал это самое главное. Не важно, что до этого финала ещё дойти нужно, если не забил в финале - всё, бездарь.
Хохланд хоть кому-то толковому забил, чтобы его гол прям зарешал? Сити на голову сильнее был в прошлом сезоне всех в мире, а в сложных матчах, таких как финалы, Холланд растворялся и продолжает растворяться.
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Dr. J 24
Ответ Штаны Габора Кирая
Да, ведь финал это самое главное. Не важно, что до этого финала ещё дойти нужно, если не забил в финале - всё, бездарь.
Криш так и сделал на Евро. тащил до финала забивая голы.
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as009595@icloud.com
Возможно будущий король лч,
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Marcus-light
Пошел наяривать пенальти, обидно
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ParvizLNDRreal
Сдувается парень. Меньше гола за игру.
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