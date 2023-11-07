У Холанда 66 голов в 70 матчах за «Сити». Он забил с пенальти «Янг Бойз» в ЛЧ

Эрлинг Холанд забил 66-й гол за «Манчестер Сити».

Норвежец реализовал пенальти на 23-й минуте матча против « » в 4-м туре группового этапа чемпионов.

Эрлинг проводит 70-й матч за « » во всех турнирах. На счету 23-летнего форварда 66 голов и 11 голевых передач.

Подробная статистика выступлений доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (1:0, первый тайм).

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