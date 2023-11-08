«Сити» забил 250 голов в ЛЧ за 119 матчей – быстрее всех в турнире. До них это удалось 11 клубам

«Манчестер Сити» достиг отметки в 250 забитых голов в Лиге чемпионов.

Это произошло в сегодняшнем матче против « ». Для «Манчестер Сити» это 119-й матч в турнире.

«Горожанам» удалось достичь этой отметки быстрее, чем любому другому клубу. Помимо « », забить в чемпионов 250 и более голов удалось еще 11 командам.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, второй тайм).

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