«Сити» забил 250 голов в ЛЧ за 119 матчей – быстрее всех в турнире. До них это удалось 11 клубам
«Манчестер Сити» достиг отметки в 250 забитых голов в Лиге чемпионов.
Это произошло в сегодняшнем матче против «Янг Бойз». Для «Манчестер Сити» это 119-й матч в турнире.
«Горожанам» удалось достичь этой отметки быстрее, чем любому другому клубу. Помимо «Манчестер Сити», забить в Лиге чемпионов 250 и более голов удалось еще 11 командам.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, второй тайм).
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