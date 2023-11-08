«Сити» забил 250 голов в ЛЧ за 119 матчей – быстрее всех в турнире. До них это удалось 11 клубам

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Янг Бойз Лига чемпионов УЕФА рекорды Футбол

«Манчестер Сити» достиг отметки в 250 забитых голов в Лиге чемпионов.

Это произошло в сегодняшнем матче против «Янг Бойз». Для «Манчестер Сити» это 119-й матч в турнире.

«Горожанам» удалось достичь этой отметки быстрее, чем любому другому клубу. Помимо «Манчестер Сити», забить в Лиге чемпионов 250 и более голов удалось еще 11 командам.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, второй тайм).

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11 комментариев

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Владимир Владимирович
Шейхам круто повезло с Пепом, пускай статую ставят у стадиона в честь Гвардиолы. Сити стал абсолютно сильнейшей командой Апл и Европы, показывая уникальный футбол. Просто Лев, царь тренерского мира это Гвардиола
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Человек1991
Сити чисто по игре мог выигрывать 5-6 Кубков, если бы не все судейские ошибки и подсуживания Реалу.
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ScaryClown$
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Сити и Барса Пепа лучшие клубы в истории футбола.
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Roman
Пишут величайшую историю на наших глазах!
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Serkan_Ballboy
Ответ Человек1991
Сити чисто по игре мог выигрывать 5-6 Кубков, если бы не все судейские ошибки и подсуживания Реалу.
Извините, а каким образом судейские ошибки и Реал помешали пройти в свое время Монако, Ливерпуль, Тоттенхэм, Лион и много других команд? Я согласен, что у Сити сейчас самая лучшая команда в мире, но вы мастер приплетать)
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Ман Сити
Самый сильный клуб в истории Англии
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Класс,продолжаем в том же духе👏
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Большое сердце Неймара
великий тренер творит историю для горожан и ее болельщиков
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mgarnet13
Ответ Человек1991
Сити чисто по игре мог выигрывать 5-6 Кубков, если бы не все судейские ошибки и подсуживания Реалу.
А ну-ка один пример подсуживания Реалу в матчах с Сити, шут?
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