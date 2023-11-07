Лига чемпионов. «Барса» в гостях у «Шахтера», «Милан» против «ПСЖ», «Ман Сити» примет «Янг Бойз»

«Барселона» сыграет в гостях с «Шахтером» в 4-м туре Лиги чемпионов.

Также во вторник « » примет « », « » сыграет дома с « », «Атлетико» – с «Селтиком».

Групповой этап

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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