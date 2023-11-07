Лига чемпионов. «Барса» в гостях у «Шахтера», «Милан» против «ПСЖ», «Ман Сити» примет «Янг Бойз»
«Барселона» сыграет в гостях с «Шахтером» в 4-м туре Лиги чемпионов.
Также во вторник «Милан» примет «ПСЖ», «Манчестер Сити» сыграет дома с «Янг Бойз», «Атлетико» – с «Селтиком».
Групповой этап
4-й тур
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.45, «Сигнал Идуна Парк»
- Дата проведения
- 7 ноября, 20.45, «Имтех Арена»
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Райко Митич»
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Драгау»
- Дата проведения
- 7 ноября, 23.00, «Метрополитано»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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