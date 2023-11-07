Лига чемпионов. «Барса» в гостях у «Шахтера», «Милан» против «ПСЖ», «Ман Сити» примет «Янг Бойз»

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«Барселона» сыграет в гостях с «Шахтером» в 4-м туре Лиги чемпионов.

Также во вторник «Милан» примет «ПСЖ», «Манчестер Сити» сыграет дома с «Янг Бойз», «Атлетико» – с «Селтиком».

Лига чемпионов

Групповой этап

4-й тур

Боруссия Д Германия – Ньюкасл Англия
Дата проведения
7 ноября, 20.45, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Шахтер Украина – Барселона Испания
Дата проведения
7 ноября, 20.45, «Имтех Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио Италия – Фейеноорд Нидерланды
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Црвена Звезда Сербия – РБ Лейпциг Германия
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Райко Митич»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан Италия – ПСЖ Франция
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
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Манчестер Сити Англия – Янг Бойз Швейцария
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Этихад Стэдиум»
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Порту Португалия – Антверпен Бельгия
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Драгау»
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Атлетико Испания – Селтик Шотландия
Дата проведения
7 ноября, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы ЛЧ

Статистика ЛЧ

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7 комментариев

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SaH4r.
победу Барсе!
+3
-1
+2
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
удачи Барселоне и Милану
+4
-2
+2
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Flow market Victor Mercedes
удачи Барсе, Милану, Ньюкаслу и Феенорду)))😎
+1
0
+1
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Любезный Коссутий
последний шанс для Пиоли. если он хочет реабилитироваться за последние неудачи, то сегодня тот самый день. удачи Милану. ничья не имеет смысла - нужна только победа.
+1
-1
0
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Любезный Коссутий
дружеская ничья в Дортмунде
+1
-1
0
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