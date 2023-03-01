Ле Гре возглавит парижский офис ФИФА после отставки с поста президента FFF

возглавит парижский офис ФИФА.

На заседании исполкома футбола Франции во вторник, 28 февраля, Ле Гре объявил об отставке с поста президента. Он был отстранен от должности в январе, исполняющим обязанности президента FFF назначен Филипп Диалло. Ранее Ле Гре были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на члена исполкома FFF Эрика Боргини, назначил Ле Гре главой парижского офиса .

«Президент, как и ожидалось, подал в отставку, это было чрезвычайно эмоционально, и нам всем было очень грустно. Это момент не только исторический, но и очень эмоциональный для всех. Мы поблагодарили президента за выдающиеся заслуги и за то, каким великолепным руководителем он был», – сказал Боргини.

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