Ле Гре возглавит парижский офис ФИФА после отставки с поста президента FFF

Теги Сборная Франции по футболу лига 1 Франция ФИФА Федерация футбола Франции Джанни Инфантино Ноэль Ле Гре Футбол

Ноэль Ле Гре возглавит парижский офис ФИФА.

На заседании исполкома Федерации футбола Франции во вторник, 28 февраля, Ле Гре объявил об отставке с поста президента. Он был отстранен от должности в январе, исполняющим обязанности президента FFF назначен Филипп Диалло. Ранее Ле Гре были предъявлены обвинения в сексуальных домогательствах.

Как сообщает RMC Sport со ссылкой на члена исполкома FFF Эрика Боргини, Джанни Инфантино назначил Ле Гре главой парижского офиса ФИФА.

«Президент, как и ожидалось, подал в отставку, это было чрезвычайно эмоционально, и нам всем было очень грустно. Это момент не только исторический, но и очень эмоциональный для всех. Мы поблагодарили президента за выдающиеся заслуги и за то, каким великолепным руководителем он был», – сказал Боргини.

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7 комментариев

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6tspey7tb5
Значит мы не такие уж и разные))) уволили с главу области, взяли на работу в фсо))))
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Mr@k
та ему 81!... он может возглавить поход в столовую в доме престарелых разве что...)
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Spartakus1984
Непотопляемый
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Barsa! bolshe chem klub
там походу помоложе специалистКи...

или специалкиськи
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ melmi
Молодой , талантливый специалист ..
С современными идеями и энергичным энтузиазмом🤓
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melmi
Молодой , талантливый специалист ..
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-1
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Cruel Snake
Похождения Ле Гре
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