Маттеус о критике Тухеля: «Я как эксперт имею право на это. Без проблем встречусь с ним, можем выпить пива»

Теги Бавария бундеслига Германия Лотар Маттеус Томас Тухель Футбол

Лотар Маттеус считает, что имеет право критиковать Томаса Тухеля.

Ранее Маттеус и Дитмар Хаманн критически отзывались о работе тренера «Баварии». После победы над дортмундской «Боруссией» (4:0) Тухель саркастически ответил на претензии экспертов.

«Думаю, как эксперт я имею право высказывать подобное [критику]. Если Тухелю это не понравилось, то от него зависит, как он с этим справится.

В прошлом меня много критиковали и как игрока, и как тренера. Я проглатывал это и старался добиться большего в следующей игре.

Команда показала хорошую реакцию в Дортмунде, достойный ответ. Теперь эта игра будет эталоном. Томас Тухель обязательно успокоится.

Готов ли я встретиться с ним? Без проблем. Можем выпить по пиву вместе», – сказал обладатель «Золотого мяча»-1990.

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19 комментариев

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Мишаня Кравцов
Насколько я понимаю, Маттеус сейчас сидит и балаболит, а больше ничем не занят. В своей критике намекает на раздрай между игроками и тренером, ничем это не подтверждая. Короче говоря, такой же балабол, как и "иксперды" с Матч ТВ. Облить все грязью и ничего не предложить. Это не экспертиза. Экспертиза - это когда эксперты приходят и наглядно показывают, как пыталась играть команда, что получилось, что не получилось, что можно исправить и как. В Англии экспертизы такого уровня достаточно, даже действующие тренеры иногда приходят. А то, чем занимается Маттеус - это балабольство и сотрясание воздуха, возможно, с попыткой привлечь внимание к своей всеми забытой персоне.

Так что в любом случае рад за Тухеля, человека, который занят реальным делом. Лучшего ответа и представить нельзя.
+19
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+13
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nwz7687
Ответ Mr Joker
Тухель конечно далеко не идеал,но Матеус сам сказал что является всего лишь экспертом, неизвестно каким бы он был тренер,хотелось бы увидеть когда нибудь
почему же неизвестно?
его тренерская карьера:
2001—2002 Рапид (Вена)
2002—2003 Партизан
2003—2005 Венгрия
2006 Атлетико Паранаэнсе
2006—2007 Ред Булл (Зальцбург)
2008—2009 Маккаби (Нетания)
2010—2011 Болгария
+10
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AstaAsta
«Я бы обнял его, если бы мы увиделись» - Вариант №2
+9
-1
+8
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Liquidozz
Маттеус после встречи с Тухелем:
"он ко всему ещё и алкаш"
+6
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Isa Babaev
Ответ nwz7687
почему же неизвестно? его тренерская карьера: 2001—2002 Рапид (Вена) 2002—2003 Партизан 2003—2005 Венгрия 2006 Атлетико Паранаэнсе 2006—2007 Ред Булл (Зальцбург) 2008—2009 Маккаби (Нетания) 2010—2011 Болгария
Ну т.е полный 0, ничего не добился
+6
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Михаил Хромаков
Ответ Isa Babaev
Ну т.е полный 0, ничего не добился
вывел Партизан в ЛЧ помню) чуть-чуть выше нуля)
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0
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Семён Жуйло
Ответ nwz7687
почему же неизвестно? его тренерская карьера: 2001—2002 Рапид (Вена) 2002—2003 Партизан 2003—2005 Венгрия 2006 Атлетико Паранаэнсе 2006—2007 Ред Булл (Зальцбург) 2008—2009 Маккаби (Нетания) 2010—2011 Болгария
Лотар, как тренер, днище редкостное. Как-то, на голубом глазу, он попросился в тренеры Баварии. Кайзер Франц ответил - что никогда, при его в жизни. Ули потом подтвердил. Говорили, не знают, что делать - смеяться или плакать.
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Mr Joker
Тухель конечно далеко не идеал,но Матеус сам сказал что является всего лишь экспертом, неизвестно каким бы он был тренер,хотелось бы увидеть когда нибудь
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ArnoNeputevy
Да Тухель не пьёт пива, он пьёт только сок и жидкий чай.
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sd4fmwrvz8
Сразу пивася попить решил ,что ж ты фраер сдал назад или так и скажи критиковал что бы подкатить к именитому тренеру
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NikoVinkovic
Мои друзья-немцы часто приводят Маттеуса в пример как типичного спортсмена - человека небольшого ума и с отсутствием даже базовой эрудированности - он известен перлами на разных ток-шоу вроде "Мадрид, Милан...там в Италии везде хорошо".
Хорошо, что он всё-таки нам запомнился как легендарный футболист.
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ɔculpa
Ответ Mr Joker
Тухель конечно далеко не идеал,но Матеус сам сказал что является всего лишь экспертом, неизвестно каким бы он был тренер,хотелось бы увидеть когда нибудь
Не, ну если ты не знал, что он тренировал – ок, но ты хотя бы новость нормально прочти, Маттеус сказал, что его критиковали и в бытность его тренером (ещё бы не критиковали, тренировал он плохо).
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Семён Жуйло
Ответ Мишаня Кравцов
Насколько я понимаю, Маттеус сейчас сидит и балаболит, а больше ничем не занят. В своей критике намекает на раздрай между игроками и тренером, ничем это не подтверждая. Короче говоря, такой же балабол, как и "иксперды" с Матч ТВ. Облить все грязью и ничего не предложить. Это не экспертиза. Экспертиза - это когда эксперты приходят и наглядно показывают, как пыталась играть команда, что получилось, что не получилось, что можно исправить и как. В Англии экспертизы такого уровня достаточно, даже действующие тренеры иногда приходят. А то, чем занимается Маттеус - это балабольство и сотрясание воздуха, возможно, с попыткой привлечь внимание к своей всеми забытой персоне. Так что в любом случае рад за Тухеля, человека, который занят реальным делом. Лучшего ответа и представить нельзя.
В каждой стране есть такой эксперт. В Италии Кассано, в Германии Лотар, в Англии Линикер. Большие мастера клоунады.
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NikoVinkovic
Ответ Семён Жуйло
В Мюнхене не знают, про что ты.
Прекрасно в Мюнхене знают про Балтику, вы удивитесь, но это единственное русское пиво, которое идёт на экспорт и есть очень много где. Сейчас в Европе уже наверное нет, но у нас в Мексике есть и тройка, и семёрка, и т̶у̶з̶ девятка, конечно же. :)
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