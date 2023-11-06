Маттеус о критике Тухеля: «Я как эксперт имею право на это. Без проблем встречусь с ним, можем выпить пива»
Лотар Маттеус считает, что имеет право критиковать Томаса Тухеля.
Ранее Маттеус и Дитмар Хаманн критически отзывались о работе тренера «Баварии». После победы над дортмундской «Боруссией» (4:0) Тухель саркастически ответил на претензии экспертов.
«Думаю, как эксперт я имею право высказывать подобное [критику]. Если Тухелю это не понравилось, то от него зависит, как он с этим справится.
В прошлом меня много критиковали и как игрока, и как тренера. Я проглатывал это и старался добиться большего в следующей игре.
Команда показала хорошую реакцию в Дортмунде, достойный ответ. Теперь эта игра будет эталоном. Томас Тухель обязательно успокоится.
Готов ли я встретиться с ним? Без проблем. Можем выпить по пиву вместе», – сказал обладатель «Золотого мяча»-1990.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Так что в любом случае рад за Тухеля, человека, который занят реальным делом. Лучшего ответа и представить нельзя.
его тренерская карьера:
2001—2002 Рапид (Вена)
2002—2003 Партизан
2003—2005 Венгрия
2006 Атлетико Паранаэнсе
2006—2007 Ред Булл (Зальцбург)
2008—2009 Маккаби (Нетания)
2010—2011 Болгария
"он ко всему ещё и алкаш"
Хорошо, что он всё-таки нам запомнился как легендарный футболист.