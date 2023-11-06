Маттеус о критике Тухеля: «Я как эксперт имею право на это. Без проблем встречусь с ним, можем выпить пива»

Лотар Маттеус считает, что имеет право критиковать Томаса Тухеля.

Ранее Маттеус и Дитмар Хаманн критически отзывались о работе тренера «Баварии». После победы над дортмундской «Боруссией» (4:0) Тухель саркастически ответил на претензии экспертов.

«Думаю, как эксперт я имею право высказывать подобное [критику]. Если Тухелю это не понравилось, то от него зависит, как он с этим справится.

В прошлом меня много критиковали и как игрока, и как тренера. Я проглатывал это и старался добиться большего в следующей игре.

Команда показала хорошую реакцию в Дортмунде, достойный ответ. Теперь эта игра будет эталоном. обязательно успокоится.

Готов ли я встретиться с ним? Без проблем. Можем выпить по пиву вместе», – сказал обладатель «Золотого мяча»-1990.

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