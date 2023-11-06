Фрэнк Лэмпард: «Я отчаянно хотел заполучить Беллингема, когда тренировал «Челси» в 1-й раз, но не смог убедить руководство заплатить 20 млн фунтов»

Фрэнк Лэмпард хотел купить Джуда Беллингема в «Челси».

«Когда я тренировал «Челси» [в первый раз], то отчаянно хотел заполучить .

Но я не смог убедить руководство в том, что стоит заплатить 20 млн фунтов за игрока такого возраста», – сказал в эфире The Obi One Podcast.

Английский специалист возглавлял « » с 2019 по 2021 год. Беллингем, рожденный в 2003 году, до 2020-го находился в «Бирмингеме», а затем присоединился к «Боруссии» Дортмунд.

Сейчас 20-летний полузащитник выступает за « ». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Реал» за 6 лет выплатит 103 млн евро и бонусы за Беллингема. «Боруссия» сообщила об этом

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