Фрэнк Лэмпард: «Я отчаянно хотел заполучить Беллингема, когда тренировал «Челси» в 1-й раз, но не смог убедить руководство заплатить 20 млн фунтов»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Футбол

Фрэнк Лэмпард хотел купить Джуда Беллингема в «Челси».

«Когда я тренировал «Челси» [в первый раз], то отчаянно хотел заполучить Джуда Беллингема.

Но я не смог убедить руководство в том, что стоит заплатить 20 млн фунтов за игрока такого возраста», – сказал Лэмпард в эфире The Obi One Podcast.

Английский специалист возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год. Беллингем, рожденный в 2003 году, до 2020-го находился в «Бирмингеме», а затем присоединился к «Боруссии» Дортмунд.

Сейчас 20-летний полузащитник выступает за «Реал Мадрид». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Реал» за 6 лет выплатит 103 млн евро и бонусы за Беллингема. «Боруссия» сообщила об этом

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15 комментариев

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deadjoker
Венгер следил за ним еще в 5 лет.
+27
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Sn00pyyy
Ответ deadjoker
Венгер следил за ним еще в 5 лет.
Венгер следил еще за его родителями 😁😁😁
+26
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Рашпель793
Вот уж повезло Джуду, что не уломал Лэмпард руководство. Сейчас бегал бы в аренде за Твенте или в Генте каком-нибудь.
+10
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Иванов Сергей
Чего не отнять у Лэмпарда так это умение раскрывать молодые таланты, - Рис Джеймс, Томори, Маунт, Абрахам тому подтверждение
+7
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AlexTim03
Фрэнк, найди нового Фрэнка! Чтобы как ты - пулял с разворота Баварии в угол!
+3
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xQcoW
Легенда Сити
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факты про футбол
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Лемпард не переживай, он сейчас в команде, которая в футбол играть не умеет. Должен быстро понять, что делал там нечего, и перейти наконец-то в играющий топ клуб.
Ригоберка, это ты шо ли?
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Иванов Сергей
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Лемпард не переживай, он сейчас в команде, которая в футбол играть не умеет. Должен быстро понять, что делал там нечего, и перейти наконец-то в играющий топ клуб.
ну он и в Сити тоже не перешёл как его Гвардиола не уламывал, и Райс тоже ...
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Иванов Сергей
Ждём признание Венгера 😁
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Den
да даже если бы подписал? все равно никакой тактики во время пребывания в Челси
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Случайно заскочил
Ответ deadjoker
Венгер следил за ним еще в 5 лет.
А Бышовец его делал
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Виталий Ан
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Лемпард не переживай, он сейчас в команде, которая в футбол играть не умеет. Должен быстро понять, что делал там нечего, и перейти наконец-то в играющий топ клуб.
Очень расстроился, что Беллингем не перешел в Сити. Теперь его никогда не отпустит Реал.
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Самозанятый
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Лемпард не переживай, он сейчас в команде, которая в футбол играть не умеет. Должен быстро понять, что делал там нечего, и перейти наконец-то в играющий топ клуб.
В таком случае он все равно не пересечется с Лэмпардом)
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