Фрэнк Лэмпард: «Я отчаянно хотел заполучить Беллингема, когда тренировал «Челси» в 1-й раз, но не смог убедить руководство заплатить 20 млн фунтов»
Фрэнк Лэмпард хотел купить Джуда Беллингема в «Челси».
«Когда я тренировал «Челси» [в первый раз], то отчаянно хотел заполучить Джуда Беллингема.
Но я не смог убедить руководство в том, что стоит заплатить 20 млн фунтов за игрока такого возраста», – сказал Лэмпард в эфире The Obi One Podcast.
Английский специалист возглавлял «Челси» с 2019 по 2021 год. Беллингем, рожденный в 2003 году, до 2020-го находился в «Бирмингеме», а затем присоединился к «Боруссии» Дортмунд.
Сейчас 20-летний полузащитник выступает за «Реал Мадрид». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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