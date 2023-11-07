Начо о Беллингеме: «У него ДНК «Реала», он боец и победитель. Джуд доказал, что способен играть здесь»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Начо Фернандес Джуд Беллингем Футбол

Начо Фернандес высказался об игре Джуда Беллингема на старте карьеры в «Реале».

В 14 матчах за мадридский клуб английский полузащитник забил 13 голов. 

«Я уже говорил об этом, у него ДНК мадридского «Реала», он боец и победитель, он хочет только соревноваться и побеждать.

И он начал наилучшим образом, забивая голы. Он доказал, что способен играть здесь», – сказал защитник «Реала». 

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20 комментариев

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jam.football
Что за моду взяли говорить о ДНК? плохо играешь нет ДНК, хорошо играешь- есть ДНК
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Алекс Мамедов
Белингем боец-воин!
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corazón blanco
Джуд влился здорово в коллектив, сразу найдя общий язык с многими молодыми игроками, да и с более старшими и опытными товарищами, которые восхищаются его уровнем о чем неоднократно заявляли Лука и Тони. Да и Анчелотти здорово встроил его в команду, переделав схему под него, что и позволило Джуду быстро адаптироваться и сыграться с партнерами. Ведь складывается такое впечатление, словно Беллингем уже не первый год выступает за команду.
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Shumi-jr
Ответ GuruFutbola
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МЧК называют Барселону, как противовес пафосному Больше чем клуб.
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Marat_NJL
Откуда они вообще эту глупую тему с ДНК взяли? Думают, чем пафоснее скажешь глупость, тем легендарнее она звучать будет?)
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
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На Монжуике неплохо так замкнул метров с 25-ти. А вообще, если игрок замыкает, значит он отлично читает игру и находится в нужное время в нужном месте, что не каждому дано в принципе. Гуру, ты пытаешься принизить игрока, тем самым наоборот его возвышая. Да и дело ведь не только в голах, а в том, как он хорош в прессинге, много проделывает черновой работы, очень хороший дриблинг и виденье поля.
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