Начо о Беллингеме: «У него ДНК «Реала», он боец и победитель. Джуд доказал, что способен играть здесь»

Начо Фернандес высказался об игре Джуда Беллингема на старте карьеры в «Реале».

В 14 матчах за мадридский клуб английский полузащитник забил 13 голов.

«Я уже говорил об этом, у него ДНК мадридского «Реала», он боец и победитель, он хочет только соревноваться и побеждать.

И он начал наилучшим образом, забивая голы. Он доказал, что способен играть здесь», – сказал защитник « ».

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