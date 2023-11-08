Реал – Мадрид – Брага: прогноз на матч 08.11.2023, Лига чемпионов

В среду, 8 ноября, Реал примет на знаменитом стадионе «Сантьяго Бернабеу» гостей из Португалии – Брагу. Встреча состоится в рамках четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Перед 4 туром «бланкос» уверенно возглавляют группу C, имея в активе максимальный показатель – 9 очков из 9 возможных. Брага располагается на третьей строчке, набрав 3 балла. Также в группе С выступают Наполи (Италия) и Унион (Германия).

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Рекомендованная ставка: победа Реала с форой -1,5 (1,68).

Реал

Перед игрой в ЛЧ Реал неожиданно допустил осечку в Примере. «Бланкос» не сумели сломить сопротивление крайне неуступчивого Райо Вальекано. Матч завершился ничейным исходом – 0:0.

«Мы создали много моментов, но нас очень подвела реализация. Мы расстроены результатом, но не уровнем игры. Считаю, что Реал провел хороший матч.

Мы контролировали ход встречи, не давали сопернику выходить в контратаки. Повторюсь, у меня нет претензий к своей команде, просто бывают такие дни, когда вам не удается забить гол.

Это футбол. Порой вы можете выиграть матч, совершенно не заслуживая победы. Бывает и обратная ситуация – вы можете сыграть вничью или уступить, действуя лучше соперника и заслуживая явно большего», – поделился мыслями главный тренер Реала Карло Анчелотти.

Отметим, что на 12-й минуте поединка с «Райо» фанам Реала пришлось схватиться за сердце. Джуд Беллингем получил повреждения в стыке и ему достаточно долго оказывали помощь. Хавбек «бланкос» ушиб плечо, однако ожидается, что он сможет выйти на поле против Браги.

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Брага

Перед поездкой в Мадрид подопечные Артура Жорже прекрасно «оттянулись» в матче с Портимоненси. Брага разнесла оппонентов со счетом 6:1.

В целом, на внутренней арене дела команду Артура Жорже идут достаточно неплохо. После десяти туров чемпионата Португалии Брага располагается на 4 месте в турнирной таблице.

Реал Мадрид – Брага: история личных встреч

На сегодняшний день команды провели лишь один официальный матч. Само собой разумеется, что речь идет о поединке первого круга группового этапа ЛЧ. Напомним, что Реал добыл не самую простую победу – 2:1.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Реал Мадрид – Брага

Аналитики считают очевидным фаворитом противостояния команду из Мадрида. Букмекерская контора BetBoom предлагает поставить на победу Реала с крайне скромным коэффициентом – 1,22. Успех португальцев оценивается цифрой 12,04. Ничья идет за 7,32.

Также букмекеры ждут весьма результативного футбола. BetBoom предлагает поставить на стандартный тотал голов больше 2,5 с кефом 1,38 (тотал меньше – 3,16).

Мы считаем, что «бланкос» захотят уже сейчас закрыть вопрос с выходом в 1/8 финала главного клубного турнира Европы. Предположим, что Реал захочет реабилитироваться за провал в дерби с Райо Вальекано и добьется уверенной победы перед своей публикой. Ставим на победу «сливочных» с форой -1,5. BetBoom дает на такое развитие событий коэффициент 1,68.

Также не стоит забывать, что у «бланкос» имеются определенные проблемы в обороне, поэтому Браге по силам хотя бы раз поразить ворота соперника. BetBoom дает на индивидуальный тотал голов Браги больше 0,5 коэффициент 1,67.

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