Где смотреть Реал Мадрид – Брага, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 8 ноября

В среду, 8 ноября, сыграют Реал Мадрид и Брага в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Реал Мадрид – Брага

Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Реал – Брага