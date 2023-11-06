Где смотреть Бавария – Галатасарай, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 8 ноября
В среду, 8 ноября, сыграют Бавария и Галатасарай в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бавария – Галатасарай
- Начало матча запланировано на 23:00 по московскому времени.
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