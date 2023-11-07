Милан – ПСЖ: прогноз на матч 07.11.2023, Лига чемпионов

Во вторник, 7 ноября, «Милан» на своем поле сыграет с ПСЖ. Игра пройдет в рамках группового этапа, и начнется в 23:00 по московскому времени. Отметим, поединок пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца».

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Рекомендованная ставка: победа ПСЖ (2.21).

Смогут ли хозяева прервать победную серию парижан? Сколько голов забьют гости? Получится ли ярко проявить себя Килиану Мбаппе? Ответы на эти вопросы мы узнаем только просмотра этого матча, ну а наш прогноз на игру, в которой встретятся «Милан» и ПСЖ, поможет вам сделать осмысленную ставку на эту встречу.

«Милан»

«Россонери», откровенно говоря, проваливают выступление в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Подопечные Пиолы в трех матчах главного еврокубкового турнира дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Команда не забила ни одного гола, но при этом пропустила три очка. При всем этом, команда сохраняет шансы на выход из группы – в активе «Милана» два балла, а у идущей на втором месте «Боруссии» из Дортмунда только четыре очка.

В последних пяти матчах «Милан» показывает не очень хорошие результаты:

07.10.2023 «Дженоа» – «Милан» 0:1;

22.10.2023 «Милан» – «Ювентус» 0:1;

25.10.2023 ПСЖ – «Милан» 3:0;

29.10.2023 «Наполи» – «Милан» 2:2;

04.11.2023 «Милан» – «Удинезе» 0:1.

Как видим, команда одержала только одну победу, один раз сыграла вничью и потерпела три поражения. «Милан» забил три гола, но при этом пропустил семь голов. В среднем «Милан» забивает по 0,6 гола за игру, а пропускает по 1,4 мяча за матч. Команда только в одной встрече сыграла «на ноль», а еще в одной встрече команда забивала сама, но при этом пропускала голы от соперника.

Приводим некоторую статистику по итогу последних пяти матчей команды:

«Милан» в последних пяти матчах нанес в среднем 12,8 ударов, из которых 3,8 пришлись в створ ворот соперника;

команда допустила 12,6 ударов по своим воротам, в том числе 3,6 в створ;

в среднем «Милан» владеет мячом на протяжении 55,6% игрового времени;

команда допускает в среднем 11,8 нарушений;

команда 0,8 раза попадала в офсайд;

«россонери» получили в среднем 2.8 желтые карточки за игру;

команда получила 0,4 красных карточек за игру.

Лучший бомбардир команды – Оливье жиру. Француз в 13 матчах «россонери» забил шесть голов, три из которых с одиннадцатиметровой отметки. На втором месте Кристиан Пулишич с четырьмя голами, а на третьей строчке – Рафаэл Леау с тремя голами в четырнадцати матчах.

У команды целых четыре игрока, которые лидируют в гонке ассистентов. Оливье Жиру отдал три ассиста в 13 матчах, а Рафаэл Леау сделал три голевые передачи в 14 матчах команды. По два ассиста на свой счет записали Калабрия и Пулишич. При этом, итальянец провел 12 матчей, а американец сыграл в 13 встречах.

Команде в предстоящей встрече не помогут Бенассер, Калулу, Кальдара, Пеллегрино, Чуквуезе, Спортьелло. У всех футболистов травмы. При этом, у «Милана» нет дисквалифицированных игроков.

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ПСЖ

Парижане лидируют в группе F Лиги чемпионов. Команда в трех матчах еврокубкового турнира выиграла два матча, а в одной встрече потерпела поражение. Подопечные Энрике забили шесть голов и пропустили четыре мяча. Отметим, отрыв команды от идущей на втором месте дортмундской «Боруссии» составляет два балла.

ПСЖ выиграл в последних пяти матчах:

08.10.2023 «Ренн» – ПСЖ 1:3;

21.10.2023 «ПСЖ» – «Страсбур» 3:0;

25.10.2023 «ПСЖ» – «Милан» 3:0;

29.10.2023 «Брест» – ПСЖ 2:3;

03.11.2023 ПСЖ – «Монпелье» 3:0.

Отметим, команда в указанных нами играх наколотила 15 голов, пропустила три мяча. В среднем подопечные Энрике забивают по три гола за игру, а пропускаю по 0,6 мяча. Команда в трех встречах сохранила свои ворота в неприкосновенности, а еще в двух играх забивала и пропускала.

Приводим некоторую статистику по итогу последних пяти матчей команды:

ПСЖ в последних пяти матчах нанес в среднем 15,2 удара, из которых 7,6 пришлись в створ ворот соперника;

команда допустила 12,4 удара по своим воротам, в том числе 3,8 в створ;

в среднем ПСЖ владеет мячом на протяжении 63,8% игрового времени;

команда допускает в среднем 12,6 нарушений;

команда 2,4 раза попадала в офсайд;

парижане получили в среднем 1.8 желтые карточки за игру;

команда не получала красных карточек.

Лучший бомбардир команды – Килиан Мбаппе. Француз в 13 матчах своей команды наколотил 12 голов, четыре из которых с одиннадцатиметровой отметки. Ашраф Хакими идет вторым с четырьмя голами в 13 поединках, а на третьей строчке Рандаль Коло-Муани, отличившийся тремя голами в десяти матчах.

Лидером по результативным передачам является Варрен Заир-Эмри с пятью ассистами в 13 матчах, на втором месте Усман Дембеле и Ашраф Хакими с четырьмя результативными передачами, а на третьей строчке Рандаль Коло-Муани с двумя голевыми пасами в десяти поединках.

Команде в матче с «Миланом» из-за травм не помогут Рико, Асенсио, Кимпембе, Мендеш.

Прогноз на матч и коэффициенты букмекеров на матч «Милан» – ПСЖ

История противостояния обеих команд насчитывает шесть встреч, в которых трижды побеждал «Милан», а в одной встрече выиграл ПСЖ. Последние три игры закончились следующими результатами:

20.02.2001 ПСЖ – «Милан» 1:1;

04.01.2012 «Милан» – ПСЖ 1:0;

25.10.2023 ПСЖ – «Милан» 3:0.

В предстоящей встрече, на наш взгляд, ПСЖ выглядит фаворитом предстоящего матча. Команда пребывает в хорошем игровом тонусе, уверенно выступает в Лиге чемпионов, а также довольно неплохо идет в Лиге 1. Наверняка подопечные Луиса Энрике и выиграют эту встречу. Наш прогноз – победа ПСЖ (2.21).

К слову, букмекерская контора «Бетбум» также верит в парижан. На победу французской команды букмекер дает коэффициент 2.21, ничья оценивается в 3.60, а вот на победу «Милана» дают 3.10.

Где смотреть матч Милан – ПСЖ

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