Гончаренко о 1-м матче Газинского за полгода: «Ему надо набирать форму. По крайней мере, мы знаем, что можем на него рассчитывать»
Виктор Гончаренко оценил форму хавбека «Урала» Юрия Газинского.
34-летний футболист вышел на замену в матче Мир РПЛ с «Рубином» (0:1) на 91-й минуте, сыграв впервые за полгода. В конце апреля Газинский перенес операцию на плече.
— Как можно прокомментировать выход Газинского?
— Понятно, что сложно пока оценить. Полгода — это полгода. Ему надо набирать форму. По крайней мере, мы знаем, что можем на него рассчитывать, — сказал главный тренер «Урала».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
1 комментарий