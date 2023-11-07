Гончаренко о 1-м матче Газинского за полгода: «Ему надо набирать форму. По крайней мере, мы знаем, что можем на него рассчитывать»

Виктор Гончаренко оценил форму хавбека «Урала» Юрия Газинского.

34-летний футболист вышел на замену в матче Мир с «Рубином» (0:1) на 91-й минуте, сыграв впервые за полгода. В конце апреля перенес операцию на плече.

— Как можно прокомментировать выход Газинского?

— Понятно, что сложно пока оценить. Полгода — это полгода. Ему надо набирать форму. По крайней мере, мы знаем, что можем на него рассчитывать, — сказал главный тренер « ».

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