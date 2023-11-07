Гончаренко о 9-матчевой серии «Урала» без побед в РПЛ: «Нам надо остановить падение. Из мелких деталей пропускаем голы»

Теги Рубин премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Футбол

Виктор Гончаренко высказался о 9-матчевой серии «Урала» без побед в Мир РПЛ.

Главный тренер екатеринбуржцев выразил мнение после матча с «Рубином» (0:1).

«У нас сейчас такая ситуация, что нам надо остановить падение. Таких матчей, где мы чуть‑чуть лучше соперника, но не набираем очки или берем одно, очень много.

К сожалению, мелкие, досадные ошибки. Есть матчи, где они легко прощаются, сейчас из таких мелких деталей пропускаем голы. Мы пока не можем с этим справиться.

С помощью замен мы усилились, прижали сильно «Рубин» к своей штрафной площади. Нестандартные действия нужны, если соперник обороняется», — сказал Гончаренко.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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