Рахимов об 1:0 с «Уралом»: «Мы можем играть лучше. В первом тайме многое не получалось»

Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Уралом» (1:0) в Мир РПЛ.

– Мы прекрасно понимали, что нас ждет. Мы понимали, что у « » идет безвыигрышная серия, в такой ситуации соперник особенно опасен. «Урал» – хорошая команда, и мы ждали тяжелого матча. Сегодня победный результат имеет большее значение, потому что я понимаю, что мы можем играть лучше.

– На 77-й минуте был пенальти на Даку?

– Я еще не смотрел. Естественно, я бы очень хотел, но решение принимает арбитр, есть ВАР. Они решили, что ничего не было. Если так, то надо продолжать играть.

– Можно ли сказать, что вам сегодня повезло? И что на каждый матч вы выходите как на последний?

– Сегодня мы вышли на 14-й, но никак не на последний. Вы правы, что в первом тайме у нас многое не получалось, пришлось жестко разговаривать в раздевалке. Было много простых потерь, и мы забыли, что кроме хорошей организации нужен отбор как в атаке, так и в обороне.

И если в обороне мы выглядели более или менее нормально, то в атаке мы не сохраняли мячи, теряли их после каждой второй-третьей передачи. Эти поправки пришлось делать в перерыве, и уже во втором тайме мы более качественно контролировали мяч.

А после забитого мяча было понятно, что нас ждут опять длинные передачи, фланговые атаки с передачами в штрафную, много борьбы, а значит, пространства на половине поля соперника будет появляться еще больше.

После этого у нас пошли хорошие контратаки, где мы могли забивать и второй. В определенных моментах нам действительно повезло, где-то не попадали игроки «Урала», Дюпин выручал. То же самое можно сказать и о нас, – сказал главный тренер « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!