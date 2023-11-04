Холанд, Салах, Сака, Родри – среди номинантов на приз игроку года от Ассоциации футбольных болельщиков Англии

Теги Ливерпуль Ньюкасл Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Киран Триппьер Мохамед Салах Олли Уоткинс Родри Эрлинг Холанд Букайо Сака Футбол

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку года по версии английских фанатов.

Ассоциация футбольных болельщиков (FSA) представила список игроков, претендующих на награду лучшему футболисту года. В перечень попали следующие игроки:

Букайо СакаАрсенал»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Мохамед СалахЛиверпуль»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Родри («Манчестер Сити»).

Голосование продлится до 20 ноября. 

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Jan Paskel
а где Месси? без него голосование не имеет смысла
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Штаны Габора Кирая
Победит мемси, можно и не голосовать.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Родри
но опорников недооценивают, и приз ему не дадут
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mekanych Red Devil
Уоткинс и Эмери должны забирать награды
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фанат спорта01
Ответ rigobersong
Салах 19+12 - сдулся, уже не тянет, надо продавать! Сака - 14+11 - вау какой топ растет
какая была стата у салаха в 21год?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
krw7ccqxhh
Ответ Фанат спорта01
какая была стата у салаха в 21год?
1.038
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий