Холанд, Салах, Сака, Родри – среди номинантов на приз игроку года от Ассоциации футбольных болельщиков Англии

Объявлены имена номинантов на приз лучшему игроку года по версии английских фанатов.

Ассоциация футбольных болельщиков (FSA) представила список игроков, претендующих на награду лучшему футболисту года. В перечень попали следующие игроки:

(« »), («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), (« »), Олли Уоткинс («Астон Вилла»), Родри («Манчестер Сити»).

Голосование продлится до 20 ноября.

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