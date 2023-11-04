Юрий Семин высказался в преддверии товарищеского матча Россия – Куба.

Игра пройдет 20 ноября в Волгограде.

«Сейчас все соперники достойные для сборной России. Самое важное, что эти матчи происходят на периферии. На периферии надо популяризировать футбол.

Сегодня в Волгограде надо сыграть, завтра в другом маленьком городе, например, в Орле или еще в каком-то небольшом городе. Чтобы люди видели свою национальную сборную, чтобы люди чувствовали игроков, чтобы футбол становился более популярным.

Ведь футбол — это не только Москва или Санкт-Петербург. И тогда задача сборной будет выполнена, на мой взгляд. Я считаю, что на сегодняшний день неважно, какие соперники будут у сборной. Главное — популяризировать футбол по всей стране», — сказал бывший главный тренер «Локомотива».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!