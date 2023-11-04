Родригао сделал 116 точных пасов в матче «Зенита» с «Балтикой». Он побил рекорд РПЛ Головина

Теги Зенит премьер-лига Россия Балтика рекорды Александр Головин Родригао Футбол

Родригао установил рекорд РПЛ по точным передачам за матч.

«Зенит» одержал победу над «Балтикой» в 14-м туре Мир РПЛ (2:0).

Защитник петербуржцев Родригао сделал 116 точных пасов в этой игре – это рекорд лиги (статистика доступна с 2009 года).

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году – тогда Александр Головин отдал 114 точных передач в матче ЦСКА против «Урала». 

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18 комментариев

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Alex
Родригао спокоен, как удав. Топ трансфер получился
+38
-4
+34
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Groznyi2024
Радимов просто показал себя суперспецом
+18
-1
+17
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Данко Лазович
Шикарно с левой вырезает на любое расстояние, а вроде бы правша)
+15
-3
+12
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Катя СПб
То есть Радимов не с бухты-барахты выбрал его.
+13
-3
+10
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AlexZhano__
Ответ Vićtor Diaź
Я вообще не ожидал от него такой игры Думал, что будет игрок ротации. А по факту топовый центрдеф
Почему? Его однозначно в основу брали, у Зенита не хватало ЦЗ.
+11
-2
+9
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Nick Crosier
Как же его не хватало в начале сезона.
+6
0
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Данко Лазович
Рекорды достойные чемпионов)
+8
-3
+5
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шатанледс 12
С возвращением Родригао и оборона стала надёжнее
+6
-1
+5
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fil_spb
Ответ andrey.zubkov1985@icloud.com
Комментарий скрыт
А счет 2-0 в пользу Зенита и первое место в таблице.
+6
-1
+5
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Vićtor Diaź
Ответ Alex
Родригао спокоен, как удав. Топ трансфер получился
Я вообще не ожидал от него такой игры
Думал, что будет игрок ротации. А по факту топовый центрдеф
+9
-5
+4
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Сергей Жарковский
Защитник хороший, видит поле и организует атаку, только бы дриблингом не увлекался!👍
+2
0
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Balt
Ну так вот чемпионом Зенит и становится 5 лет подряд - прагматизм, дисциплина и соответствующий подбор игроков на все деньги. Балтика и так и сяк, мяч туда, мяч сюда, а там впереди грёбанная Петропавловская крепость. Всю атаку Балтики сожрали, весь воздух выиграли.
+2
0
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Nogoi89
Ответ Alex
Родригао спокоен, как удав. Топ трансфер получился
Даже, когда лажает делает это уверенно и с достоинством. Лучший ЦЗ в Зените в данный момент.
+3
-1
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Serge Vendino
В этой новости больше удивительно, что рекорд был у Головина, который играет в полузащите и в атаку. Иногда забываешь, что Саня топом был ещё в нашем чемпионате.
+1
0
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