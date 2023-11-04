Родригао сделал 116 точных пасов в матче «Зенита» с «Балтикой». Он побил рекорд РПЛ Головина
Родригао установил рекорд РПЛ по точным передачам за матч.
«Зенит» одержал победу над «Балтикой» в 14-м туре Мир РПЛ (2:0).
Защитник петербуржцев Родригао сделал 116 точных пасов в этой игре – это рекорд лиги (статистика доступна с 2009 года).
Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году – тогда Александр Головин отдал 114 точных передач в матче ЦСКА против «Урала».
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