Родригао сделал 116 точных пасов в матче «Зенита» с «Балтикой». Он побил рекорд РПЛ Головина

Родригао установил рекорд РПЛ по точным передачам за матч.

« » одержал победу над «Балтикой» в 14-м туре Мир (2:0).

Защитник петербуржцев сделал 116 точных пасов в этой игре – это рекорд лиги (статистика доступна с 2009 года).

Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году – тогда отдал 114 точных передач в матче ЦСКА против «Урала».

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