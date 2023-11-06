Хавбек ЦСКА Мендес о первом голе «Пари НН»: «Мы все уверены, что мяч полностью покинул поле – к сожалению, гол засчитали. Выиграли за счет характера»

Фелипе Мендес прокомментировал засчитанный гол «Пари НН» после возможного аута.

ЦСКА одержал победу со счетом 3:2 в матче 14-го тура Мир .

После первого гола нижегородцев на 33-й минуте игроки ЦСКА доказывали главному судье , что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев – мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда Николай Калинский пытался остановить его в подкате. Однако Москалев после беседы с ВАР засчитал гол.

«В первом тайме голы были пропущены из-за потери концентрации. Затем, к счастью, мы смогли исправить ситуацию, добиться триумфа, это самое главное.

Момент с ушедшим за пределы поля мячом был проверен ВАР. Мы все уверены, что мяч полностью покинул поле, но с нами не согласились. К сожалению, этот гол был засчитан. Но мы смогли пересилить эту ситуацию и добиться победы.

Мы выиграли за счет характера, мы хотим постоянно выигрывать, иметь контроль в матчах на протяжении 90 минут», – сказал полузащитник ЦСКА.

«Боковой? ВАР?» Директор ЦСКА по коммуникациям выложил видео с возможным уходом мяча в аут перед голом «Пари НН»

ЦСКА намекнул на засчитанный гол «Пари НН» после возможного аута: «Мяч трижды стопроцентно пересек линию ворот, что обеспечило нам победу!»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!