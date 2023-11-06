Хавбек ЦСКА Мендес о первом голе «Пари НН»: «Мы все уверены, что мяч полностью покинул поле – к сожалению, гол засчитали. Выиграли за счет характера»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Владимир Москалев видеоповторы Пари НН Фелипе Мендес Футбол

Фелипе Мендес прокомментировал засчитанный гол «Пари НН» после возможного аута.

ЦСКА одержал победу со счетом 3:2 в матче 14-го тура Мир РПЛ.

После первого гола нижегородцев на 33-й минуте игроки ЦСКА доказывали главному судье Владимиру Москалеву, что мяч ушел за линию во время атаки нижегородцев – мяч мог выйти за пределы поля в начале атаки, когда Николай Калинский пытался остановить его в подкате. Однако Москалев после беседы с ВАР засчитал гол.

«В первом тайме голы были пропущены из-за потери концентрации. Затем, к счастью, мы смогли исправить ситуацию, добиться триумфа, это самое главное.

Момент с ушедшим за пределы поля мячом был проверен ВАР. Мы все уверены, что мяч полностью покинул поле, но с нами не согласились. К сожалению, этот гол был засчитан. Но мы смогли пересилить эту ситуацию и добиться победы.

Мы выиграли за счет характера, мы хотим постоянно выигрывать, иметь контроль в матчах на протяжении 90 минут», – сказал полузащитник ЦСКА.

«Боковой? ВАР?» Директор ЦСКА по коммуникациям выложил видео с возможным уходом мяча в аут перед голом «Пари НН»

ЦСКА намекнул на засчитанный гол «Пари НН» после возможного аута: «Мяч трижды стопроцентно пересек линию ворот, что обеспечило нам победу!»

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9 комментариев

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general main
Ответ cskamax
В любом случае , ваше дело играть до свистка!
Ну так и играли до победного свистка. Что не так то. Показали судейкам характер
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Прохор Потапыч Огур
Ответ ЗЕНИТ65
Боковой в метре стоял и всё видел. Мяч полностью не вышел.
можно в упор смотреть и не видеть, когда платит газпром
+4
0
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adamx
Ответ cskamax
В любом случае , ваше дело играть до свистка!
А за что заболотный тогда желтую получил, когда по мячу через 0,2 сек после свистка ударил?
+2
0
+2
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Marienburg
Ответ ЗЕНИТ65
Боковой в метре стоял и всё видел. Мяч полностью не вышел.
Сейчас поймал стоп-кадр с трансляции, по соотношению расстояний тоже считаю, что часть мяча полностью не ушла за линию
+1
0
+1
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ЗЕНИТ65
Боковой в метре стоял и всё видел. Мяч полностью не вышел.
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-3
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moskalevsa
При всём уважении к ЦСКА играют всегда до свистка чтобы кому не казалось. Я любитель (при этом не футболист , а борец) но это правило нам было вбито в спиной мозг на уровень безусловного рефлекса, остановиться ты можешь только после свистка.
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