Вратарь «Райо» Димитриевски о стычке с Винисиусом: «Это часть игры, не нужно придавать этому значения»

Столе Димитриевски высказался о стычке с вингером «Реала» Винисиусом.

« — отличный игрок. Это нормальные ситуации, когда игра напряженная. Это нормально, когда возникают трения, как между Беллингемом и Пате Сиссом.

Это часть игры, не нужно придавать этому значения», — сказал голкипер « » после матча с « » (0:0) в .

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