Вратарь «Райо» Димитриевски о стычке с Винисиусом: «Это часть игры, не нужно придавать этому значения»
Столе Димитриевски высказался о стычке с вингером «Реала» Винисиусом.
«Винисиус — отличный игрок. Это нормальные ситуации, когда игра напряженная. Это нормально, когда возникают трения, как между Беллингемом и Пате Сиссом.
Это часть игры, не нужно придавать этому значения», — сказал голкипер «Райо Вальекано» после матча с «Реалом» (0:0) в Ла Лиге.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Но понятно что хотел спровоцировать Винни,и чтобы того удалили.Судья за симуляцию и наградил его ЖК.Разобрался.