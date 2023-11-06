Вратарь «Райо» Димитриевски о стычке с Винисиусом: «Это часть игры, не нужно придавать этому значения»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано Столе Димитриевски Винисиус Жуниор Футбол

Столе Димитриевски высказался о стычке с вингером «Реала» Винисиусом.

«Винисиус — отличный игрок. Это нормальные ситуации, когда игра напряженная. Это нормально, когда возникают трения, как между Беллингемом и Пате Сиссом.

Это часть игры, не нужно придавать этому значения», — сказал голкипер «Райо Вальекано» после матча с «Реалом» (0:0) в Ла Лиге.

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2 комментария

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Трент Резнор
Приз Нельсона Манделы этому парню
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vcaireac
Знатно он симулировал)Подпрыгнул так будто рядом граната взорвалась))
Но понятно что хотел спровоцировать Винни,и чтобы того удалили.Судья за симуляцию и наградил его ЖК.Разобрался.
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