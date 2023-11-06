Дьяков о матче «Краснодара» с «Зенитом»: «Быкам» терять нечего, их никто не причислял к фаворитам – надо выходить и играть»

Виталий Дьяков высказался в преддверии матча «Краснодара» с «Зенитом» в Мир РПЛ.

Игра 15-го тура пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге.

«Краснодарцы вернулись на первое место – молодцы. Но раньше отрыв от « » был побольше, а сейчас он уже достаточно близко подобрался. Интересно, насколько долго « » сможет конкурировать с «Зенитом» в борьбе за первое место. Уже, по сути, половина чемпионата прошла, и команда Ивича в лидерах. Посмотрим, насколько их хватит, и как они проведут ближайшие матчи до зимнего перерыва.

Следующая встреча у «Краснодара» как раз с «Зенитом». Это очень важный матч: где-то, по сути, игра за первое-второе место. Но «Краснодару» терять нечего. Его никто не причислял к фаворитам, и, наверное, они сами не думали, что после четырнадцатого тура будут на первом месте.

Но, думаю, о борьбе за чемпионство все же еще рано говорить. Не так много времени для этого прошло. Но все равно предстоящий матч очень важный, и «Зенит» здесь будет фаворитом, потому что все ждут от них победы.

А «Краснодару», повторюсь, терять нечего – надо выходить и просто играть», – сказал экс-защитник «Ростова».

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