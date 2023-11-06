Дьяков о матче «Краснодара» с «Зенитом»: «Быкам» терять нечего, их никто не причислял к фаворитам – надо выходить и играть»

Теги Зенит премьер-лига Россия Краснодар Виталий Дьяков Футбол

Виталий Дьяков высказался в преддверии матча «Краснодара» с «Зенитом» в Мир РПЛ.

Игра 15-го тура пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге.

«Краснодарцы вернулись на первое место – молодцы. Но раньше отрыв от «Зенита» был побольше, а сейчас он уже достаточно близко подобрался. Интересно, насколько долго «Краснодар» сможет конкурировать с «Зенитом» в борьбе за первое место. Уже, по сути, половина чемпионата прошла, и команда Ивича в лидерах. Посмотрим, насколько их хватит, и как они проведут ближайшие матчи до зимнего перерыва.

Следующая встреча у «Краснодара» как раз с «Зенитом». Это очень важный матч: где-то, по сути, игра за первое-второе место. Но «Краснодару» терять нечего. Его никто не причислял к фаворитам, и, наверное, они сами не думали, что после четырнадцатого тура будут на первом месте.

Но, думаю, о борьбе за чемпионство все же еще рано говорить. Не так много времени для этого прошло. Но все равно предстоящий матч очень важный, и «Зенит» здесь будет фаворитом, потому что все ждут от них победы.

А «Краснодару», повторюсь, терять нечего – надо выходить и просто играть», – сказал экс-защитник «Ростова».

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7 комментариев

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S. A.
Ответ Сергей Жарковский
Зенит не просто подобрался к лидерству, а должен быть первым в таблице РПЛ! Краснодар вряд-ли окажется в тройке по итогам чемпионата, в лучшем случае четвёртый, если конечно позволят Локомотив и Динамо!
Ага, видали мы вчера Локомотив. В большинстве смотрелись ничем не лучше проблемного Спартака, а в равных вообще не атаковали
+11
-1
+10
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Onion
Ответ Сергей Жарковский
Зенит не просто подобрался к лидерству, а должен быть первым в таблице РПЛ! Краснодар вряд-ли окажется в тройке по итогам чемпионата, в лучшем случае четвёртый, если конечно позволят Локомотив и Динамо!
Если Москва останется без медалей - согласен на чемпионство Краснодара!)))
+4
-2
+2
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тралмейстер
Ответ Onion
Если Москва останется без медалей - согласен на чемпионство Краснодара!)))
Москва без медалей. Звучит как песня!
+1
0
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Любовь Мелехова
Тут вот Дьяков говорит,
Краснодар не фаворит.
Значит, верит даже он,
Что Зенит - чемпион!
+2
-2
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Алексей Юрьевич
Ответ Сергей Жарковский
Зенит не просто подобрался к лидерству, а должен быть первым в таблице РПЛ! Краснодар вряд-ли окажется в тройке по итогам чемпионата, в лучшем случае четвёртый, если конечно позволят Локомотив и Динамо!
с чего взял что Краснодар зависит от других? если позволят локо, динамо, говоришь... чудо эксперт. Краснодар однажды будет чемпионом, возможно и в этом сезоне.
0
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