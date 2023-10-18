Дмитрий Селюк: «У Джикии в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава Кении. Футболисты из Африки очень мотивированные»

Теги Спартак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Дмитрий Селюк сборная Кении товарищеские матчи (сборные) Георгий Джикия деньги Футбол

Дмитрий Селюк высказался о мотивации сборной Кении.

В понедельник кенийцы сыграли 2:2 со сборной России в товарищеском матче.

«Могут ли футболисты сборной Кении рассчитывать на приглашение от клубов РПЛ после этого матча? Вопрос непростой, здесь важно понимать, кто именно и на какой позиции нужен клубам. Необязательно приглашать игроков из Кении, в Африке много хороших сборных и качественных футболистов.

Поймите, что футболисты из Африки очень мотивированные, они хотят проявить себя и сделать карьеру. Например, у того же Джикии в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава сборной Кении. На фоне мотивированных игроков из Африки наши футболисты из РПЛ будут казаться теми, кто оброс жирком», — сказал футбольный агент.

Игра: проверьте свою футбольную орфографию

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6 комментариев

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Ебздрогыч
Например, у того же Джикии в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава сборной Кении. На фоне мотивированных игроков из Африки наши футболисты из РПЛ будут казаться теми, кто оброс жирком», — сказал футбольный агент.

При Джикию, который оброс жирком - ну это очень жирный троллинг!
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Barsa! bolshe chem klub
если кушать хинкали, можно обрасти жирком!
логично😅😅🤭
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Рашпель793
Джикия за день съедает хинкали больше, чем все люди из Кении за всю историю.
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Konstantin Zorin
Нищие африканцы стремятся вырваться в Европу, сделать карьеру и разбогатеть. А Джикия уже богат и ему ничего не нужно. У футболистов РПЛ зарплата не меньше, чем в Европе. Так зачем куда-то ехать?
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