Дмитрий Селюк: «У Джикии в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава Кении. Футболисты из Африки очень мотивированные»

Дмитрий Селюк высказался о мотивации сборной Кении.

В понедельник кенийцы сыграли 2:2 со сборной России в товарищеском матче.

«Могут ли футболисты сборной Кении рассчитывать на приглашение от клубов после этого матча? Вопрос непростой, здесь важно понимать, кто именно и на какой позиции нужен клубам. Необязательно приглашать игроков из Кении, в Африке много хороших сборных и качественных футболистов.

Поймите, что футболисты из Африки очень мотивированные, они хотят проявить себя и сделать карьеру. Например, у того же в месяц зарплата больше, чем у всего основного состава сборной Кении. На фоне мотивированных игроков из Африки наши футболисты из РПЛ будут казаться теми, кто оброс жирком», — сказал футбольный агент.

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