Вышел трейлер сериала о «Спартаке» – фильм будет на «Кинопоиске» с 4 ноября
«Кинопоиск» представил трейлер сериала о «Спартаке».
Документальный проект «Время «Спартака» выйдет в онлайн-кинотеатре 4 ноября.
«История становления футбольного «Спартака» — легендарной команды, которая выигрывала чемпионство за чемпионством и побеждала сильнейшие клубы Европы в Лиге чемпионов.
Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов и другие звезды клуба вспоминают, как были добыты самые важные победы и на фоне каких событий 90-х они случились», – говорится в описании к трейлеру.
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У меня, например, немного другая история: было очень, по-детски, обидно за несправедливое судейство в игре с ЦСКА; при этом хозяин дома, где мы смотрели игру по ТВ, очень издевательски комментировал эти ситуации (в пользу ЦСКА). Это был 61-й год..., мне было неполных 6 лет...)))
Разные истории...
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