Вышел трейлер сериала о «Спартаке» – фильм будет на «Кинопоиске» с 4 ноября

«Кинопоиск» представил трейлер сериала о «Спартаке».

Документальный проект «Время «Спартака» выйдет в онлайн-кинотеатре 4 ноября.

«История становления футбольного «Спартака» — легендарной команды, которая выигрывала чемпионство за чемпионством и побеждала сильнейшие клубы Европы в Лиге чемпионов.

Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов и другие звезды клуба вспоминают, как были добыты самые важные победы и на фоне каких событий 90-х они случились», – говорится в описании к трейлеру.

Пройдите простой тест и смотрите класико за 1 рубль!