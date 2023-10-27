Вышел трейлер сериала о «Спартаке» – фильм будет на «Кинопоиске» с 4 ноября

Теги Спартак Егор Титов Андрей Тихонов Владимир Бесчастных Станислав Черчесов Василий Уткин премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА видео Дмитрий Аленичев Олег Романцев история Футбол

«Кинопоиск» представил трейлер сериала о «Спартаке».

Документальный проект «Время «Спартака» выйдет в онлайн-кинотеатре 4 ноября.

«История становления футбольного «Спартака» — легендарной команды, которая выигрывала чемпионство за чемпионством и побеждала сильнейшие клубы Европы в Лиге чемпионов.

Олег Романцев, Владимир Бесчастных, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Станислав Черчесов, Андрей Тихонов и другие звезды клуба вспоминают, как были добыты самые важные победы и на фоне каких событий 90-х они случились», – говорится в описании к трейлеру.

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30 комментариев

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Spartakus1984
Ответ Тюменский медвежонок
у меня отец болел за Спартак (к сожалению в этом году исполнилось 5 лет как я его потерял, но сейчас не об этом), а я с детства болел за Крылья Советов, полюбил Самару за их крутой логотип и штрафные Андрея Каряки, но я всегда спрашивал папу "за что ты полюбил Спартак?" и он никогда не мог ответить на этот вопрос, эта массовая любовь к Спартаку какая-то искусственная что ли со старых времен, просто из-за того что в команде играли одни из лучших футболистов и потому что брали пачками чемпионство, поэтому к этой команде вообще душа не лежит
Ну видишь, штрафные...,логотип...,ты полюбил глазами а твой отец,полюбил сердцем,поэтому такое не объяснятся, оно в душе.
+37
-8
+29
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Dima67
Ответ Тюменский медвежонок
у меня отец болел за Спартак (к сожалению в этом году исполнилось 5 лет как я его потерял, но сейчас не об этом), а я с детства болел за Крылья Советов, полюбил Самару за их крутой логотип и штрафные Андрея Каряки, но я всегда спрашивал папу "за что ты полюбил Спартак?" и он никогда не мог ответить на этот вопрос, эта массовая любовь к Спартаку какая-то искусственная что ли со старых времен, просто из-за того что в команде играли одни из лучших футболистов и потому что брали пачками чемпионство, поэтому к этой команде вообще душа не лежит
Папа, видимо, хороший был человек… царство небесное. Не мог объяснить необъяснимое. А вот Вы можете. Молодец!
+10
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Геннадий
Ролик хороший , а фильм будем посмотреть . Я так понял , что здесь охвачен только российский период Спартака с 1991 года .
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Hitgoe Himgob
Ответ Pavel2009
В 90-е за Спартак болелось легче, я думаю.
Да ну как сказать, я ребенком был, Нант слезы, Интер слезы, группа: Спарта, Виллем 2, Бордо - ужас, Кошице слезы, 95й бронза, 96й Гамбург 2-5 в 1/16 КУ, отчисления Цымбаларя, Тихонова. Было много побед, но было и много неудач. В чемпионате тоже легко не было, это все мифы детей. 95й проиграли, 96й золотой матч, 97й кое как от Ротора убежали очка на 4, 98й три очка от ЦСКА..
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Toha1090
Ответ Тюменский медвежонок
у меня отец болел за Спартак (к сожалению в этом году исполнилось 5 лет как я его потерял, но сейчас не об этом), а я с детства болел за Крылья Советов, полюбил Самару за их крутой логотип и штрафные Андрея Каряки, но я всегда спрашивал папу "за что ты полюбил Спартак?" и он никогда не мог ответить на этот вопрос, эта массовая любовь к Спартаку какая-то искусственная что ли со старых времен, просто из-за того что в команде играли одни из лучших футболистов и потому что брали пачками чемпионство, поэтому к этой команде вообще душа не лежит
Любовь одна, она не может быть искусственной и она не может быть сильной или не сильной. Любовь либо есть, либо нет. Если это чувство проснулось к команде, человеку, своему делу, то никто не сможет объяснить, как оно возникло, на то она и любовь.
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Ответ Тюменский медвежонок
у меня отец болел за Спартак (к сожалению в этом году исполнилось 5 лет как я его потерял, но сейчас не об этом), а я с детства болел за Крылья Советов, полюбил Самару за их крутой логотип и штрафные Андрея Каряки, но я всегда спрашивал папу "за что ты полюбил Спартак?" и он никогда не мог ответить на этот вопрос, эта массовая любовь к Спартаку какая-то искусственная что ли со старых времен, просто из-за того что в команде играли одни из лучших футболистов и потому что брали пачками чемпионство, поэтому к этой команде вообще душа не лежит
Спартак нечто большее чем просто футбольный клуб, поэтому отец и не мог описать это...царствие небесное, светлая память отцам, моего нет 10 лет.
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Александр Семенов
Ответ Тюменский медвежонок
у меня отец болел за Спартак (к сожалению в этом году исполнилось 5 лет как я его потерял, но сейчас не об этом), а я с детства болел за Крылья Советов, полюбил Самару за их крутой логотип и штрафные Андрея Каряки, но я всегда спрашивал папу "за что ты полюбил Спартак?" и он никогда не мог ответить на этот вопрос, эта массовая любовь к Спартаку какая-то искусственная что ли со старых времен, просто из-за того что в команде играли одни из лучших футболистов и потому что брали пачками чемпионство, поэтому к этой команде вообще душа не лежит
Т.е. если крылья поменяют логотип то вы их разлюбите? Как раз настоящую любовь сложно объяснить.
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Nogoi89
Дождусь обзора Бэдкомедиана, как обычно.
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Three Days Grace
выглядит очень качественно. Надеюсь, будет интересно
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Владимир Молявин
Фильм обещает быть интересным.
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добрый грек
Ответ Тюменский медвежонок
у меня отец болел за Спартак (к сожалению в этом году исполнилось 5 лет как я его потерял, но сейчас не об этом), а я с детства болел за Крылья Советов, полюбил Самару за их крутой логотип и штрафные Андрея Каряки, но я всегда спрашивал папу "за что ты полюбил Спартак?" и он никогда не мог ответить на этот вопрос, эта массовая любовь к Спартаку какая-то искусственная что ли со старых времен, просто из-за того что в команде играли одни из лучших футболистов и потому что брали пачками чемпионство, поэтому к этой команде вообще душа не лежит
Дед болел за Спартак, папа болеет за Спартак и я тоже. Наверное мне это передалось по наследству, а так как мы все играли (сам до сих пор играю) в футбол наверное можем объяснить наш выбор. Но понимаете ли в чём штука, можно обосновать, подвести аргументы фактически под сделанный выбор относительно любой команды. Правда мне видится что "болеть" за клуб это скорее эмоциональная история и у каждого она своя. Вряд-ли нужно понимать, скорее принять, разделить или не разделять. Но принять это точно.
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SGS55
Ответ Тюменский медвежонок
у меня отец болел за Спартак (к сожалению в этом году исполнилось 5 лет как я его потерял, но сейчас не об этом), а я с детства болел за Крылья Советов, полюбил Самару за их крутой логотип и штрафные Андрея Каряки, но я всегда спрашивал папу "за что ты полюбил Спартак?" и он никогда не мог ответить на этот вопрос, эта массовая любовь к Спартаку какая-то искусственная что ли со старых времен, просто из-за того что в команде играли одни из лучших футболистов и потому что брали пачками чемпионство, поэтому к этой команде вообще душа не лежит
Твой отец (светлая память)начинал болеть за Спартак , когда чемпионств "пачками" не было... Для многих имело значение противостояние с командами силовых структур, особенно с Динамо. Так сказать - лигитимная возможность выразить мнение...
У меня, например, немного другая история: было очень, по-детски, обидно за несправедливое судейство в игре с ЦСКА; при этом хозяин дома, где мы смотрели игру по ТВ, очень издевательски комментировал эти ситуации (в пользу ЦСКА). Это был 61-й год..., мне было неполных 6 лет...)))
Разные истории...
Сорри за многобукв.
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soldat2212
Ответ Тюменский медвежонок
у меня отец болел за Спартак (к сожалению в этом году исполнилось 5 лет как я его потерял, но сейчас не об этом), а я с детства болел за Крылья Советов, полюбил Самару за их крутой логотип и штрафные Андрея Каряки, но я всегда спрашивал папу "за что ты полюбил Спартак?" и он никогда не мог ответить на этот вопрос, эта массовая любовь к Спартаку какая-то искусственная что ли со старых времен, просто из-за того что в команде играли одни из лучших футболистов и потому что брали пачками чемпионство, поэтому к этой команде вообще душа не лежит
Высочайшая техника, подобие тики-таки, и при этом море желания не повод? А успехи в лиге чемпионов? Игры 6а равных с грандами? Ну вот не болеешь же ты за жирону. Скорее за барсу или реал.
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Ganibale
Ответ Spartakus1984
Ну видишь, штрафные...,логотип...,ты полюбил глазами а твой отец,полюбил сердцем,поэтому такое не объяснятся, оно в душе.
У меня отец болеет за ЦСКА, с детства приучал меня к этому клубу а у меня к нему душа не лежала, ну не нравился мне клуб, а Спартак он какой то родной, свой что ли. Поэтому вы правы, оно в душе.
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general main
Спойлер! В третьей серии они станут чемпионами
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Hitgoe Himgob
Ответ Саша Пушкин
Сколько бы они не вбухали мильёнов в эту киношку, по драматургии этот скромный ролик с Ютуба, сделанный на коленке , они все-равно не переплюнут. Даже у человека, который не топит за красно-белых это видео вызовет мурашке на коже. https://www.youtube.com/watch?v=acPb3fUFTzo
Пятница, вечер, все понятно. Градус не снижайте только
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bedLaM
в этом фильме обязательно должна быть легендарная фраза Маслаченко
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Pavel2009
В 90-е за Спартак болелось легче, я думаю.
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