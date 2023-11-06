«Тюмень» вышла на 1-е место в Первой лиге после 17 матчей. В прошлом сезоне клуб играл во Второй лиге
«Тюмень» лидирует в Мелбет Первой лиге после 17 матчей..
Вчера команда Игоря Меньщикова обыграла «Сокол» (2:0) и с 32 очками занимает первое место в таблице.
При этом еще в прошлом сезоне «Тюмень» выступала во Второй лиге (группа 4).
Сегодня обойти сибиряков может идущий четвертым «Акрон», который на финише первого круга сыграет с «Енисеем». После 16 матчей у тольяттинцев 30 баллов.
Также догнать «Тюмень» может «Алания», занимающая 5-е место с 29 очками. Сегодня владикавказцы встретятся с «Шинником».
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