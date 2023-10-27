Первая лига. «Алания» и «Арсенал» сыграли вничью, «Химки» и «Динамо» Махачкала встретятся завтра
«Алания» сыграла вничью с «Арсеналом» в 1-м матче 16-го тура Мелбет Первой лиги.
В субботу «Акрон» сыграет на выезде с «Соколом», «Тюмень» – с «Нефтехимиком», а завершится тур игрой «Химки» – «Динамо» Махачкала.
16-й тур
- Дата проведения
- 27 октября, 16.30, «Ахмат-Арена»
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Алания –
Солдатенко, Плиев, Шавлохов, Сухорученко, Засеев, Качмазов, Хадарцев, Царукян, Тарба, Чочиев, Хабалов, Гурциев, Норчаев, Гиоргобиани, Кротов, Машуков.
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Арсенал Тула –
Кокарев, Ботака-Иобома, Большаков, Суханов, Быковский, Халназаров, Ндука, Попов, Левин, Гелоян, Яковлев, Кайнов, Барков, Окоронкво, Туре.
- Предупреждения:
- Попов (19), Кайнов (46), Тарба (60), Сухорученко (63), Ботака-Иобома (63), Царукян (71), Качмазов (90).
- Дата проведения
- 28 октября, 07.00, «Динамо»
- Дата проведения
- 28 октября, 11.30, «Футбол-арена Енисей»
- Дата проведения
- 28 октября, 14.00, «Локомотив»
- Дата проведения
- 28 октября, 16.00, «Шинник»
- Дата проведения
- 28 октября, 16.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 28 октября, 16.30, «стадион Кубань»
- Дата проведения
- 28 октября, 17.00, «Нефтехимик»
- Дата проведения
- 28 октября, 18.00, «Арена Химки»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Химки—Махачкала тоже сочный матч.
Еще выделил бы Шинник—Торпедо.
А сам (если повезет) гляну одним глазком Сокол—Акрон. Вперед, Саратов, мы с тобой! ;)