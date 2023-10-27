Первая лига. «Алания» и «Арсенал» сыграли вничью, «Химки» и «Динамо» Махачкала встретятся завтра

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«Алания» сыграла вничью с «Арсеналом» в 1-м матче 16-го тура Мелбет Первой лиги.

 В субботу «Акрон» сыграет на выезде с «Соколом», «Тюмень» – с «Нефтехимиком», а завершится тур игрой «Химки» – «Динамо» Махачкала. 

Первая лига

16-й тур

Алания – Арсенал Тула 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
27 октября, 16.30, «Ахмат-Арена»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 25 Окоронкво, 1:1 – 54 Машуков.
АланияСолдатенко, Плиев, Шавлохов, Сухорученко, Засеев, Качмазов, Хадарцев, Царукян, Тарба, Чочиев, Хабалов, Гурциев, Норчаев, Гиоргобиани, Кротов, Машуков.
Арсенал ТулаКокарев, Ботака-Иобома, Большаков, Суханов, Быковский, Халназаров, Ндука, Попов, Левин, Гелоян, Яковлев, Кайнов, Барков, Окоронкво, Туре.
Предупреждения:
Попов (19), Кайнов (46), Тарба (60), Сухорученко (63), Ботака-Иобома (63), Царукян (71), Качмазов (90).

 

СКА Хабаровск – Ленинградец
Дата проведения
28 октября, 07.00, «Динамо»
Онлайн матча

 

Енисей – КАМАЗ
Дата проведения
28 октября, 11.30, «Футбол-арена Енисей»
Онлайн матча

 

Сокол – Акрон
Дата проведения
28 октября, 14.00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

Шинник – Торпедо
Дата проведения
28 октября, 16.00, «Шинник»
Онлайн матча

 

Волгарь – Родина
Дата проведения
28 октября, 16.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Кубань – Черноморец
Дата проведения
28 октября, 16.30, «стадион Кубань»
Онлайн матча

 

Нефтехимик – Тюмень
Дата проведения
28 октября, 17.00, «Нефтехимик»
Онлайн матча

 

Химки – Динамо Махачкала
Дата проведения
28 октября, 18.00, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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7 комментариев

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ILO. 28 april
Успеха К.Б. Бердыеву с махачкалинским клубом.
+5
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+5
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Исмаил Алиев
Ответ ILO. 28 april
Успеха К.Б. Бердыеву с махачкалинским клубом.
Ждём его с Динамо в премьер лиге
+2
0
+2
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vzi
Алания—Арсенал : хорошее открытие тура. Думаю, Алания дома выиграет. А то притормозили чего-то.

Химки—Махачкала тоже сочный матч.

Еще выделил бы Шинник—Торпедо.

А сам (если повезет) гляну одним глазком Сокол—Акрон. Вперед, Саратов, мы с тобой! ;)
+2
-2
0
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Андрей Кутепов
Эх Арсенал, не дожал Аланию(((
0
0
0
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