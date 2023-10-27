Первая лига. «Алания» и «Арсенал» сыграли вничью, «Химки» и «Динамо» Махачкала встретятся завтра

«Алания» сыграла вничью с «Арсеналом» в 1-м матче 16-го тура Мелбет Первой лиги.

В субботу « » сыграет на выезде с « », « » – с « », а завершится тур игрой « » – «Динамо» Махачкала.





16-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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