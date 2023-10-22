Первая лига. «Енисей» против «Сокола», «КАМАЗ» примет «Химки», «Алания» в гостях у «Волгаря»
«Енисей» примет «Сокол» в стартовом матче 15-го тура Мелбет Первой лиги.
Также в воскресенье «Химки» сыграют с «КАМАЗом» в гостях, «Алания» – с «Волгарем».
В понедельник «Акрон» примет «Шинник», махачкалинское «Динамо» проведет гостевой матч с «Родиной».
15-й тур
- Дата проведения
- 22 октября, 10.00, «Футбол-арена Енисей»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 22 октября, 16.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 22 октября, 17.00, «Центральный»
- Дата проведения
- 22 октября, 18.00, «Петровский»
- Дата проведения
- 22 октября, 18.00, «Арсенал»
- Дата проведения
- 22 октября, 19.30, «Арена Химки»
- Дата проведения
- 23 октября, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
- Дата проведения
- 23 октября, 19.30, «Малая спортивная арена Локомотив»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра: проверьте свою футбольную орфографию
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