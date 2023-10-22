Первая лига. «Енисей» против «Сокола», «КАМАЗ» примет «Химки», «Алания» в гостях у «Волгаря»

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«Енисей» примет «Сокол» в стартовом матче 15-го тура Мелбет Первой лиги.

Также в воскресенье «Химки» сыграют с «КАМАЗом» в гостях, «Алания» – с «Волгарем». 

В понедельник «Акрон» примет «Шинник», махачкалинское «Динамо» проведет гостевой матч с «Родиной». 

Первая лига

15-й тур

Енисей – Сокол
Дата проведения
22 октября, 10.00, «Футбол-арена Енисей»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Химки
Дата проведения
22 октября, 16.00, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Волгарь – Алания
Дата проведения
22 октября, 16.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Черноморец – Тюмень
Дата проведения
22 октября, 17.00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Ленинградец – Нефтехимик
Дата проведения
22 октября, 18.00, «Петровский»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – Кубань
Дата проведения
22 октября, 18.00, «Арсенал»
Онлайн матча

 

Торпедо – СКА Хабаровск
Дата проведения
22 октября, 19.30, «Арена Химки»
Онлайн матча

 

Акрон – Шинник
Дата проведения
23 октября, 16.30, «Stadion Kristall Zhigulyovsk»
Онлайн матча

 

Родина – Динамо Махачкала
Дата проведения
23 октября, 19.30, «Малая спортивная арена Локомотив»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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1 комментарий

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i.ivanov...russia.dca......
Алании удачи! Волгарь трудный и принципиальный соперник. Красивой игры!
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