Первая лига. «Енисей» против «Сокола», «КАМАЗ» примет «Химки», «Алания» в гостях у «Волгаря»

«Енисей» примет «Сокол» в стартовом матче 15-го тура Мелбет Первой лиги.

Также в воскресенье « » сыграют с « » в гостях, « » – с « ».

В понедельник « » примет « », махачкалинское «Динамо» проведет гостевой матч с «Родиной».





15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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