Юрген Клопп считает справедливой ничью в матче с «Лутоном».

Матч «Лутон» – «Ливерпуль» в рамках 11-го тура АПЛ завершился со счетом 1:1. Счет на 95-й минуте сравнял вингер мерсисайдцев Луис Диас.

«Стоит отдать должное «Лутону», их настрою и игре в обороне, но в основном все зависело от нас. У нас было много моментов, и их должно было быть гораздо больше.

Оставаться полностью сосредоточенными – непростая задача. По игре, думаю, мы не заслуживали большего. Мы могли бы выиграть с теми моментами, которые у нас были, но сейчас, думаю, что мы заслужили лишь одно очко».

О промахах Дарвина Нуньеса

«Он попал в офсайд один или два раза. Тот удар головой с подачи Мо [Салаха] – Мохамед мог пробить сам, это тоже был хороший момент. К сожалению, были и другие эпизоды.

Он [Нуньес] был вовлечен во все. Все в порядке. Не тот результат, который мы хотели, но мы достаточно зрелые, чтобы принять его».

О желтой карточке

«Меня это удивило. В моей жизни было много заслуженных карточек, но я не знаю, почему получил ее в этот раз», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

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