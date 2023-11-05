Клопп про 1:1 с «Лутоном»: «Ливерпуль» не заслужил больше одного очка. С таким количеством моментов мы могли бы выиграть, в основном все зависело от нас»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Лутон Мохамед Салах Дарвин Нуньес Футбол

Юрген Клопп считает справедливой ничью в матче с «Лутоном».

Матч «Лутон» – «Ливерпуль» в рамках 11-го тура АПЛ завершился со счетом 1:1. Счет на 95-й минуте сравнял вингер мерсисайдцев Луис Диас.

«Стоит отдать должное «Лутону», их настрою и игре в обороне, но в основном все зависело от нас. У нас было много моментов, и их должно было быть гораздо больше.

Оставаться полностью сосредоточенными – непростая задача. По игре, думаю, мы не заслуживали большего. Мы могли бы выиграть с теми моментами, которые у нас были, но сейчас, думаю, что мы заслужили лишь одно очко».

О промахах Дарвина Нуньеса

«Он попал в офсайд один или два раза. Тот удар головой с подачи Мо [Салаха] – Мохамед мог пробить сам, это тоже был хороший момент. К сожалению, были и другие эпизоды.

Он [Нуньес] был вовлечен во все. Все в порядке. Не тот результат, который мы хотели, но мы достаточно зрелые, чтобы принять его».

О желтой карточке

«Меня это удивило. В моей жизни было много заслуженных карточек, но я не знаю, почему получил ее в этот раз», – сказал главный тренер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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33 комментария

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Трент 66
Хороший матч в целом, только себя можно винить за реализацию, 3 минимум должны были забивать.
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Moran Guy
Ответ Universal1000
Лутон? Это круто. Сити т.е. играя 3 месяца без Де Брюйне опять в отрыв уже по осени уходит от Арсеналов, Ливеров, МЮ, Челси, Ньюкаслов и прочих бабломешков? 6-ой титул за 7 лет и 4-ый подряд начинает маячить на горизонте? Нда... "Ну и лига, здесь можно делать всё что угодно и никто даже не пискнет против" - думает про себя Пеп.
В душевую пора, дёргать на Пепа.
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d335q0ur53
Классический Ливерпуль! Саутгемптон, Уотфорд, Лидс. Мы отлетаем от таких команд даже когда чувствуем себя на пике. Обидно, блин!
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Moran Guy
Ответ Ман Сити
Так интервью их физрука же
Пеп щас судейский корпус ублажает, не путай.
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Elihio
Ответ Snid
Клопп что-то про сити сказал?
Так ситявым же лишь бы приплести) Мансина когорта
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d335q0ur53
Ответ waleri
Это очень странно слышать от коуча команды, стоимость одного игрока которой больше всего ростера Лутона вместе взятого.
что именно?
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Snid
Ответ Universal1000
Лутон? Это круто. Сити т.е. играя 3 месяца без Де Брюйне опять в отрыв уже по осени уходит от Арсеналов, Ливеров, МЮ, Челси, Ньюкаслов и прочих бабломешков? 6-ой титул за 7 лет и 4-ый подряд начинает маячить на горизонте? Нда... "Ну и лига, здесь можно делать всё что угодно и никто даже не пискнет против" - думает про себя Пеп.
Прочих бабломешков? Шейх Мансур курит кальян в сторонке.
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Владимир Владимир
Ливерпуль обновился, нужен год как минимум, чтобы сформировать структуру по всем фронтам. Со стороны вот как нейтральный человек говорю
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Мой номер 245
Храбрые погибнут, погибнут и сильные ,ну о нас будут ссылать легенды.
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AndrewBegoun
Красавчик. Очень здравый комментарий
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Трент 66
Ответ Universal1000
Кажется "1 за 34 года" всё ближе, да. Безусловно "1 за 34" связано с судейством, но...но как же красиво смотрится-то а. Выигрывать АПЛ с частотой Лестера и Блэкберна. Великий клубец всё же наш Ливерпуль, великий. Чувствуется что с характером, радует фанатов...1 раз за 33 года...или уже за 34? Лутон....
Ситька раз в 55 выигрывал, и что?)
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City 100 points
Ответ Ман Сити
Скажи это Эвертону, которых засудили против проектников
Если ты про Конате, то у нас Родри в каждом матче должны удалять по такой логике.
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Snid
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Братан, я к Ливерпулю отношусь нейтрально, да и Клопп мне очень симпатичен как тренер, и вызывает уважение как человек. Но, такие фанаты оскверняют Ливерпуль. У вас в матче против Эвертона не удалили Конате. После матча сам Клоп признался, что просто повезло, что не удалили. Потом судьи сказал что ошиблись, и Конате надо было удалят. А я напомню, что до удаления игрока Эвертона игра была полностью равной, и после удаления игрока Ливерпуля она должан была опять такой стать. Там, кстати, не только в моменте с Конате Ливерпулю подсуживали.
Мансю и шкалтима благодари за такое отношение к твоему клубу. С 2018 тлеют и потушиться не могут.
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IgorScouser
Ответ Ман Сити
Скажи это Эвертону, которых засудили против проектников
ты про матч, в котором не дали пенальти на Диазе и еще пару карточек синим костоломам?
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IgorScouser
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Братан, я к Ливерпулю отношусь нейтрально, да и Клопп мне очень симпатичен как тренер, и вызывает уважение как человек. Но, такие фанаты оскверняют Ливерпуль. У вас в матче против Эвертона не удалили Конате. После матча сам Клоп признался, что просто повезло, что не удалили. Потом судьи сказал что ошиблись, и Конате надо было удалят. А я напомню, что до удаления игрока Эвертона игра была полностью равной, и после удаления игрока Ливерпуля она должан была опять такой стать. Там, кстати, не только в моменте с Конате Ливерпулю подсуживали.
Ты точно матч смотрел?
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Morning Glory
Что ты будешь делать, снова шейх Мансур всех купил(
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Snid
Ответ d335q0ur53
что именно?
Я тоже не понял, что он странного услышал?
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Snid
Ответ Morning Glory
Что ты будешь делать, снова шейх Мансур всех купил(
Клопп что-то про сити сказал?
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Snid
Ответ Elihio
Так ситявым же лишь бы приплести) Мансина когорта
Ну да, все под копирку.
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Мой номер 245
Сейчас прибежит тут хороший пёсик Николай дегаль, всем экспертам эксперт, только по куни.
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