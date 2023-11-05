Кордоба забил 7-й гол в сезоне РПЛ. Форвард «Краснодара» на 4 мяча отстает от лидирующего Кассьерры

Джон Кордоба забил 7-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Форвард « » открыл счет в матче 14-го тура против « (1:0, второй тайм).

вышел на 2-е место в списке бомбардиров , которое делит с из ЦСКА (по 7 мячей).

Лидирует в списке бомбардиров Матео Кассьерра из «Зенита», у него 11 мячей.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Краснодар» – «Крылья».

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