Кордоба забил 7-й гол в сезоне РПЛ. Форвард «Краснодара» на 4 мяча отстает от лидирующего Кассьерры
Джон Кордоба забил 7-й гол в сезоне Мир РПЛ.
Форвард «Краснодара» открыл счет в матче 14-го тура против «Крыльев Советов (1:0, второй тайм).
Кордоба вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ, которое делит с Федором Чаловым из ЦСКА (по 7 мячей).
Лидирует в списке бомбардиров Матео Кассьерра из «Зенита», у него 11 мячей.
На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Краснодар» – «Крылья».
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