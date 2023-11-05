Кордоба забил 7-й гол в сезоне РПЛ. Форвард «Краснодара» на 4 мяча отстает от лидирующего Кассьерры

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Матео Кассьерра Федор Чалов Футбол

Джон Кордоба забил 7-й гол в сезоне Мир РПЛ.

Форвард «Краснодара» открыл счет в матче 14-го тура против «Крыльев Советов (1:0, второй тайм).

Кордоба вышел на 2-е место в списке бомбардиров РПЛ, которое делит с Федором Чаловым из ЦСКА (по 7 мячей).

Лидирует в списке бомбардиров Матео Кассьерра из «Зенита», у него 11 мячей.

На Sports.ru доступна текстовая онлайн-трансляция матча «Краснодар» – «Крылья».

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7 комментариев

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King_X
Ответ Такие дела
Сто повторов показали-никто в мире не заметил офсайд. Выходит ты Зоркий Сокол
Там нм одного повтора с норм камеры нет))
+1
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Jovana Jovičić
Ответ Такие дела
А член кордобы ты не рассмотрел?
Это прерогатива глорья из Краснодара
0
0
0
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