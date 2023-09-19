Писарский забил впервые за полгода. У форварда «Крыльев» не было голов в 14 матчах подряд
Владимир Писарский забил впервые за 6 месяцев.
В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Балтики» Писарский открыл счет на 38-й минуте. Форвард «Крыльев Советов» не забивал с марта – его безголевая серия продлилась 14 матчей.
Последний раз Владимир Писарский забивал 15 марта в полуфинале Пути РПЛ предыдущего розыгрыша Кубка России – тогда «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА (2:2).
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм).
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