Писарский забил впервые за полгода. У форварда «Крыльев» не было голов в 14 матчах подряд

Владимир Писарский забил впервые за 6 месяцев.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Балтики» Писарский открыл счет на 38-й минуте. Форвард « » не забивал с марта – его безголевая серия продлилась 14 матчей.

Последний раз забивал 15 марта в полуфинале Пути РПЛ предыдущего розыгрыша Кубка России – тогда «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм).

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS