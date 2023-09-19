Писарский забил впервые за полгода. У форварда «Крыльев» не было голов в 14 матчах подряд

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский забил впервые за 6 месяцев.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Балтики» Писарский открыл счет на 38-й минуте. Форвард «Крыльев Советов» не забивал с марта – его безголевая серия продлилась 14 матчей.

Последний раз Владимир Писарский забивал 15 марта в полуфинале Пути РПЛ предыдущего розыгрыша Кубка России – тогда «Крылья Советов» сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:2, второй тайм).

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6 комментариев

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Фёдор Костяшкин
Ответ Уолтер Собчак
Но вообще рад за парня. Видно, что сбросил с себя груз. Надеюсь, этот гол даст ему много уверенности.
Вот и поговорили)
+7
0
+7
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Уолтер Собчак
Писарский похож на Фернандо Торреса — тот не забивал аж в восемнадцати матчах до первого гола в "Челси". На этом сходства заканчиваются.
+7
-2
+5
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Уолтер Собчак
Ответ Фёдор Костяшкин
Вот и поговорили)
Это я говорю в своей голове со стариной Донни, который так любил боулинг...
+1
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+1
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Oleg Nikolaev
Великолепно! Продолжай в том же духе и может быть тебя наконец-то продадут
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Spaten
Не падайте духом поручик Писарской!
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Уолтер Собчак
Ответ Уолтер Собчак
Писарский похож на Фернандо Торреса — тот не забивал аж в восемнадцати матчах до первого гола в "Челси". На этом сходства заканчиваются.
Но вообще рад за парня. Видно, что сбросил с себя груз. Надеюсь, этот гол даст ему много уверенности.
+2
-2
0
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