Писарский о ДТП в Самаре: «Я тоже человек и не застрахован от этого. СМИ любят делать из мухи слона»

Владимир Писарский прокомментировал свое ДТП в Самаре 21 августа.

Его Mercedes столкнулся с автомобилем этой же марки на улице Ново-Садовой.

«Многие в новостях, наверное, прочитали уже про ситуацию, связанную со мной на дороге.

Конечно, СМИ у нас любят все раздувать, делать из мухи слона. Но это их работа, все об этом знают.

В любом случае хотел сказать, что я тоже человек и никак не застрахован от этого. Все равно хотел бы пожелать всем вам быть аккуратными на дорогах, берегите себя.

Также хотел болельщикам сказать, что продолжаю восстанавливаться, все хорошо, все идет по плану. Надеюсь, в ближайших турах уже буду на поле. Постараюсь порадовать болельщиков и принести пользу команде», – сказал форвард « ».

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку