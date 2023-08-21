Писарский о ДТП в Самаре: «Я тоже человек и не застрахован от этого. СМИ любят делать из мухи слона»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия светская хроника Владимир Писарский (Сычевой) Футбол

Владимир Писарский прокомментировал свое ДТП в Самаре 21 августа.

Его Mercedes столкнулся с автомобилем этой же марки на улице Ново-Садовой.

«Многие в новостях, наверное, прочитали уже про ситуацию, связанную со мной на дороге.

Конечно, СМИ у нас любят все раздувать, делать из мухи слона. Но это их работа, все об этом знают.

В любом случае хотел сказать, что я тоже человек и никак не застрахован от этого. Все равно хотел бы пожелать всем вам быть аккуратными на дорогах, берегите себя.

Также хотел болельщикам сказать, что продолжаю восстанавливаться, все хорошо, все идет по плану. Надеюсь, в ближайших турах уже буду на поле. Постараюсь порадовать болельщиков и принести пользу команде», – сказал форвард «Крыльев Советов».

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6 комментариев

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Nik Yeremich
а как это оправдывает тот факт,что ты по встречке ехал, Володя?)
+8
-2
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Ебздрогыч
Самое забавное, что владелец такого автомобиля, нападающий, в 2023 году забил 0 (еще раз прописью - ноль) голов
+2
-1
+1
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леннорыч-абрамович
Не из мухи слона, а из Сычевого Писарского.
+2
-2
0
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Glukinho
Ответ Ебздрогыч
Самое забавное, что владелец такого автомобиля, нападающий, в 2023 году забил 0 (еще раз прописью - ноль) голов
я думаю, почти все обладатели этих автомобилей забили в 2023 году 0 (прописью - ноль) голов
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