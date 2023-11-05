Где смотреть Боруссия Дортмунд – Ньюкасл, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 7 ноября

Во вторник, 7 ноября, сыграют Боруссия Дортмунд и Ньюкасл в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Ньюкасл

Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

Боруссия Дортмунд: все новости

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Прогноз на матч Боруссия – Ньюкасл