Где смотреть Боруссия Дортмунд – Ньюкасл, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 7 ноября
Во вторник, 7 ноября, сыграют Боруссия Дортмунд и Ньюкасл в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Ньюкасл
- Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.
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