Наполи — Унион: прогноз на матч 8 ноября 2023, Лига чемпионов

8 ноября сыграют «Наполи» — «Унион». Команды представляют квартет С Лиги чемпионов. Матч пройдет в Неаполе на поле стадиона «Диего Арманда Марадона». Начало встречи в 20:45 по московскому времени.

В первый свой лигочемпионский сезон немецкий «Унион» пока не набрал очки. Игра с «Наполи» решающая в борьбе за место в плей-офф Лиги чемпионов. В случае поражения у команды останутся только шансы на третье место. Неаполитанцы ведут борьбу за лидерство в группе с мадридским «Реалом». Задача минимум выйти в плей-офф турнира, в идеале с первого места. Для «Униона» и выход в плей-офф Лиги Европы станет хорошим результатом.

В истории противостояния команд всего один сыгранный матч. В первом круге групповой стадии турнира «Наполи» одержал победу с минимальным счетом. Гостевая победа 1:0. Автором единственного гола стал Джакомо Распадори. Гол был забит на 65 минуте.

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Рекомендованная ставка: победа «Наполи», ТБ2, ИТБ1,5 «Наполи», ИТМ1,5 «Униона».

Наполи

В последнем матче чемпионата Италии по футболу неаполитанцы в гостях обыграли «Салернитану». Победа со счетом 2:0. «Наполи» забил по голу в каждом из таймов. На 13 минуте отличился Джакомо Распадори. На 82 забил Элиф Эльмас. В рамках Серии А неаполитанцы занимают четвертое место с 21 набранным очком в 11 играх. На счету команды шесть побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 24:12. «Наполи» вторая команда Италии по результативности. На первом месте «Интер» с 27 баллами. Черно-синие лидирует в Серии А, опережая «Наполи» на 7 очков.

В рамках групповой стадии турнира у неаполитанцев две гостевые победы. Со счетом 2:1 обыграна «Брага» и со счетом 1:0 победа над «Унионом». Единственный домашний матч завершился поражением 2:3 от «Реала». С 6 очками команда на втором месте в группе. У «Реала» на три очка больше. Разница голов в трех матчах 5:4.

Результаты «Наполи» в пяти играх:

Серия А, «Салернитана» — «Наполи» 0:2;

Серия А, «Наполи» — «Милан» 2:2;

Лига чемпионов, «Унион» — «Наполи» 0:1;

Серия А, «Верона» — «Наполи» 1:3;

Серия А, «Наполи» — «Фиорентина» 1:3.

В 10 официальных матчах у итальянского клуба шесть побед, две ничьи и два поражения. Команда без поражений в четырех играх. Разница голов 21:11. На домашней арене у «Наполи» пять побед, две ничьи и три поражения. Команда без побед в трех играх. Разница голов 19:13.

Интересные статистические факты по игре «Наполи»:

Самые результативные игроки команды в сезоне — Маттео Политано 5+3, Виктор Осимхен 6+1, Хвича Кварацхелия 3+4, Джакомо Распадори 4+2, Петр Зелинский 3+2, Джованни Ди Лоренцо 2+3;

«Наполи» проиграл 3 из 5 домашних матчей;

«Наполи» не проиграл в 5 из 7 играх Лиги чемпионов;

Как минимум 2 гола «Наполи» забивает в 5 из 6 домашних матчах турнира;

«Наполи» пропускает в 5 из 7 домашних играх Лиги чемпионов;

В 5 домашних матчах «Наполи» забивают обе команды;

В 6 из 8 домашних играх «Наполи» забивает более гола;

«Наполи» забивает во втором тайме в 4 играх;

«Наполи» забивает в 11 домашних играх;

В 6 из 8 домашних матчах в Лиге чемпионов забивается как минимум 3 гола;

«Наполи» проиграл 1 из 14 домашних матчей в Лиге чемпионов.

Под вопросом участие в матче форварда Виктора Осимхена. Нападающий пропустил четыре последние игры из-за травмы.

Унион

После четвертого места в прошлом сезоне и выхода в Лигу чемпионов берлинский клуб проводит очень слабый сезон. Команда идет на серии из 10 поражений. В последнем туре Бундеслиги «Унион» на домашней арене проиграл 0:3 «Айнтрахту». Два гола были пропущены до 15 минуты. На 2 и 14 минутах дубль оформил Омар Мармуш. Третий гол был пропущен в концовке второго тайма. После 10 туров команда идет в нижней части турнирной таблице. На счету «Униона» две победы и восемь поражений. С 6 очками команда на 16 месте. Разница голов 11:22.

В группе Лиги чемпионов у «Униона» три поражения в трех матчах. В гостях немецкий клуб проиграл «Реалу» 0:1. На домашней арене команда была слабее «Браги» 2:3 и «Наполи» 0:1. Разница голов в трех играх 2:5. На счету команды 0 очков и последнее место в группе.

Результаты «Униона» в пяти последних встречах:

Бундеслига, «Унион» — «Айнтрахт» 0:2;

Кубок Германии, «Штутгарт» — «Унион» 0:1;

Бундеслига, «Вердер» — «Унион» 2:0;

Лига чемпионов, «Унион» — «Наполи» 0:1;

Бундеслига, «Унион» — «Штутгарт» 0:3.

На официальном уровне у столичного клуба 10 поражений в 10 играх. Разница голов 4:21. На выезде у «Униона» две победы и восемь поражений. Команда проиграла шесть последних встреч. Разница голов в 10 гостевых матчах 13:17.

Интересные статические факты по игре «Униона»:

Самые результативные игроки команды в сезоне: Кевин Беренс 4+1, Робин Госенс 4+0, Шералдо Беккер 3+1, Аисса Лэйду 0+3, Йосип Юранович 0+2;

«Унион» не забивает в 5 играх;

«Унион» проиграл 14 из 19 официальных матчей;

«Унион» проиграл 12 матчей подряд;

«Унион» не забивает в 9 из 12 играх;

«Унион» не забивает более гола в 9 гостевых играх еврокубков;

«Унион» не забивал в 10 1из 13 международных матчах;

«Унион» проиграл 6 гостевых матчей;

«Унион» не играет вничью в 14 гостевых и 19 играх;

«Унион» пропускает в 14 матчах;

«Унион» пропускает в 7 гостевых матчах;

В 5 из 7 матчах «Унион» пропускает более гола.

В лазарете команды три игрока. В последнем матче не играли Йосип Юранович, Андраш Шафер и Александер Шволов.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов Наполи — Унион

Хозяева ожидаемо получили статус фаворита игры. «Унион» после успешного сезона не может найти свою игру. Команда трижды проиграла в Лиге чемпионов и идет в зоне вылета в чемпионате Германии. «Унион» проиграл 12 последних матчей в сезоне. «Неаполитанцы» без поражений в четырех играх, но вот на домашней арене не могут победить в трех матчах подряд.

Коэффициенты на матч «Наполи» — «Унион» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Наполи» — 1,44;

Ничья — 4,62;

Победа «Униона» — 7,74;

ТБ2,5 — 1,79;

ТМ2,5 — 2,08;

«Обе забьют — да» — 1,95;

«Обе забьют — нет» — 1,88.

«Наполи» после двух домашних поражений от «Реала» и «Фиорентины» заметно прибавил и выдал серию из четырех матчей без поражений, одержав три победы. В единственном ничейном матче неаполитанцы сумели отыграться с 0:2 от «Милана». В трех играх из четырех «Наполи» забивал как минимум дважды. Всего команда забивает в восьми играх кряду. У «Униона» заметные проблемы. Команда идет на серии из 12 поражений. Есть и кадровые проблемы. На домашней арене «Наполи» не проиграл в 13 из 14 играх Лиги чемпионов. В матче с берлинцами у неаполитанцев есть все шансы на победу. Для ставки на игру можно выбрать победу «Наполи» или ИТБ1,5 «Наполи». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,44 и 1,55 на эти исходы.

Где смотреть матч Наполи – Унион

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