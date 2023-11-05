Где смотреть Наполи – Унион Берлин, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 8 ноября

В среду, 8 ноября, сыграют Наполи и Унион Берлин в 4 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Сан-Паоло».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Наполи – Унион Берлин

Начало матча запланировано на 20:45 по московскому времени.

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Прогноз на матч Наполи – Унион