Асхабадзе о Ташуеве: «Один из лучших тренеров в истории «Факела»

Теги премьер-лига Россия Сергей Ташуев Факел Роман Асхабадзе Футбол

Гендиректор «Факела» высоко отозвался о главном тренере Сергее Ташуеве.

«Ташуев — лучший тренер в РПЛ? Будем судить по окончании сезона, но тот факт, что он уже один из лучших в истории «Факела», — сто процентов», — сказал Роман Асхабадзе.

Ташуев возглавил воронежцев в начале сентября, когда клуб после 7 туров занимал в Мир РПЛ предпоследнее место.

На данный момент, после 14 матчей, «Факел» идет в таблице 9-м.

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1 комментарий

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Абдаллах аль-Кутба
Эээ...Таксист, подожди,слушай. Ты и про Василенко такое говорил и Евсея нахваливал, "...но очень скоро птичка обожгла сэбэ криля и упала на дно самого глубокого ущелья" (с) Поэтому с тостами торопиться нэ нада.
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