Асхабадзе о Ташуеве: «Один из лучших тренеров в истории «Факела»

Гендиректор «Факела» высоко отозвался о главном тренере Сергее Ташуеве.

«Ташуев — лучший тренер в ? Будем судить по окончании сезона, но тот факт, что он уже один из лучших в истории «Факела», — сто процентов», — сказал .

возглавил воронежцев в начале сентября, когда клуб после 7 туров занимал в Мир РПЛ предпоследнее место.

На данный момент, после 14 матчей, « » идет в таблице 9-м.

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