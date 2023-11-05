Асхабадзе о Ташуеве: «Один из лучших тренеров в истории «Факела»
Гендиректор «Факела» высоко отозвался о главном тренере Сергее Ташуеве.
«Ташуев — лучший тренер в РПЛ? Будем судить по окончании сезона, но тот факт, что он уже один из лучших в истории «Факела», — сто процентов», — сказал Роман Асхабадзе.
Ташуев возглавил воронежцев в начале сентября, когда клуб после 7 туров занимал в Мир РПЛ предпоследнее место.
На данный момент, после 14 матчей, «Факел» идет в таблице 9-м.
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