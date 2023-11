Ташуев после 0:2 от «Сочи»: «Факел» лишился изюминки – были академики с тросточками, которые хотели сыграть на классе. В раздевалке был серьезный разговор»

Сергей Ташуев раскритиковал игроков «Факела» после вылета из Кубка России.

В 6-м туре группового этапа Фонбет Кубка России «Факел» уступил « » (0:2) и вылетел из турнира, заняв последнее место в группе.

«Не получилось выиграть. У нас был достаточно серьезный разговор в раздевалке. Не буду говорить подробности, но скажу, что у «Факела» есть своя изюминка, и мы ее лишились в первом тайме. Ее не было. Были такие академики с тросточками, которые, оказывается, хотели сыграть на классе. Расстроились, что проиграли – это понятно, но в то же время получили хороший анализ. Пока я не до конца знаю некоторых ребят, кто мало играл.

Игра очень полезная. Мы хотели выиграть и пройти дальше, настраивали команду, но сегодня такая данность наших ресурсов и резервов. Теперь я примерно понимаю, who is who (кто есть кто – Sports.ru), и себя в том числе, где я могу ошибиться и ошибался. Нужный и полезный матч. Сегодня мы расстроили болельщиков», – сказал главный тренер « ».

