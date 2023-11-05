Хавбек «Оренбурга» Ковалев о минском «Динамо» и БАТЭ в РПЛ: «Боролись бы за выживание. В еврокубках играть оптимальнее – это одна из статей дохода»

Юрий Ковалев оценил вероятность включения белорусских клубов в Мир РПЛ.

— Я думаю, что пока это тяжело осуществить, потому что бюджеты у команд разные. В российской Премьер-лиге они намного выше, чем в Беларуси. И зарплаты выше, и футболистов нужно будет искать сильнее.

Ну а так для нашей страны это было бы интересно, если бы к нам приезжали «Спартак», «Зенит» и другие топовые команды. Я думаю, люди бы ходили на такие матчи. В КХЛ у вас же играет «Динамо» Минск.

— Все еще сложно потому, что, в отличие от других видов спорта, в футболе Беларусь не забанили — ваши клубы как играли в еврокубках, так и играют. Вам есть смысл отказываться от этого ради игры в чемпионате России?

— Нет, в еврокубках играть белорусским командам, конечно, оптимальнее. Потому что одна из статей дохода для клубов — это участие в еврокубках. Если ты проходишь раунды, то зарабатываешь деньги для своих бюджетов. Поэтому еврокубки для нас очень важны.

— Какой бюджет сейчас у самого богатого клуба чемпионата Беларуси?

— Не знаю. Наверное, наибольший бюджет у «Динамо» Минск. Но сказать цифры не могу.

— Учитывая то, что в РПЛ при нынешних спонсорских и телевизионном контракте даже последнее место приносит клубу более 300 миллионов рублей за сезон, это не поможет минскому «Динамо» отбить свой бюджет?

— Нет, даже близко. Вообще нет.

— Нынешний уровень « » Минск, «Немана» или « » позволил бы им какие места занимать в РПЛ?

— Не вверху точно (улыбается). Я думаю, боролись бы за выживание.

— То есть удержаться в могли бы? Уровень повыше Первой лиги?

— Думаю, да. Если бы еще пару хороших легионеров купили, то могли за невылет бороться. Но наверху точно не были бы, – сказал белорусский полузащитник «Оренбурга».

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