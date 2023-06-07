Геррейру перейдет в «Баварию» свободным агентом. Защитник договорился о контракте на 3 года – Тухель лично убеждал его присоединиться к мюнхенцам

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Интер бундеслига Германия Атлетико возможные трансферы Томас Тухель Рафаэл Геррейру Футбол

Рафаэл Геррейру близок к переходу в «Баварию».

По информации Sky Sport, Геррейру отказался продлевать контракт с «Боруссией». Сообщается, что защитником также интересуются «Атлетико» и «Интер», но фаворитом в борьбе за его подписание является «Бавария». Томас Тухель планирует задействовать игрока как в центре обороны, так и на позиции крайнего защитника – главный тренер мюнхенцев лично убеждал Геррейру перейти в «Баварию».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Геррейру достиг устной договоренности с «Баварией» о соглашении на 3 года. Медосмотр и подписание контракта могут состояться уже на следующей неделе.

В прошедшем сезоне Геррейру забил 4 гола и отдал 12 голевых передач в 27 матчах за «Боруссию» в Бундеслиге. Его подробная статистика доступна здесь.

Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?

13 комментариев

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mars
Классика от Баварии
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f0rmoceft
Как обычно, уже даже не удивляюсь)
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Акира_1
Ответ cr8psnrqyk
А в чем ограбление ? Если у него закончился контракт и он точно уходил )))
Ну просто это странно, что постоянно игроки немецких топ команд бесплатно уходят в Баварию. Даже в новости написано, что Тухель его лично убеждал перейти к конкуренту ( конкуренту на словах, конечно же)
+3
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cr8psnrqyk
Ответ mars
Классика от Баварии
В грамотном бесплатном трансфере?
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cr8psnrqyk
Ответ Акира_1
В ограблении своих соперников по лиге. Подтвердили статус бундесфермы. 😁
А в чем ограбление ? Если у него закончился контракт и он точно уходил )))
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Dottore
Дортмунд опять начнёт всё сначала, лидеров разберут по клубам…
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rigobersong
https://www.sports.ru/football/1115164829-gerrejru-besplatno-uxodit-iz-borussii-provedya-7-let-v-klube-on-stal-l.html?sl=1

А меня на той ветке еще минусовали, дядя Риго провидец:))
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Акира_1
Ответ cr8psnrqyk
В грамотном бесплатном трансфере? +
В ограблении своих соперников по лиге. Подтвердили статус бундесфермы. 😁
+2
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T S
Ответ Акира_1
В ограблении своих соперников по лиге. Подтвердили статус бундесфермы. 😁
Ограбили…свободного агента
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mars
Ответ cr8psnrqyk
А в чем ограбление ? Если у него закончился контракт и он точно уходил )))
ты такой наивный, и думаешь с ним Бавария заранее не договорилась, чтоб контракт не продлевал?
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Buharoid
Ответ Акира_1
В ограблении своих соперников по лиге. Подтвердили статус бундесфермы. 😁
А когда Зюле уходил в Дортмунд, это что было?
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mars
Ответ Buharoid
А когда Зюле уходил в Дортмунд, это что было?
Зюле, конечно, был лидером Мюнхена
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