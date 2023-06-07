Геррейру перейдет в «Баварию» свободным агентом. Защитник договорился о контракте на 3 года – Тухель лично убеждал его присоединиться к мюнхенцам

Рафаэл Геррейру близок к переходу в «Баварию».

По информации Sky Sport, Геррейру отказался продлевать контракт с «Боруссией». Сообщается, что защитником также интересуются « » и « », но фаворитом в борьбе за его подписание является « ». планирует задействовать игрока как в центре обороны, так и на позиции крайнего защитника – главный тренер мюнхенцев лично убеждал Геррейру перейти в «Баварию».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Геррейру достиг устной договоренности с «Баварией» о соглашении на 3 года. Медосмотр и подписание контракта могут состояться уже на следующей неделе.

В прошедшем сезоне забил 4 гола и отдал 12 голевых передач в 27 матчах за «Боруссию» в Бундеслиге. Его подробная статистика доступна здесь.

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