Геррейру о переходе в «Баварию»: «Хочу доминировать, отдам все силы ради трофеев. Уважаю Тухеля еще по работе в «Дортмунде»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Томас Тухель Рафаэл Геррейру Футбол

Рафаэл Геррейру прокомментировал переход в «Баварию».

«Когда мне позвонили из «Баварии», я быстро принял решение. Для меня большая честь играть за этот большой клуб. К тому же я очень уважаю Томаса Тухеля со времен нашей совместной работы в «Дортмунде».

Я всегда любил владеть мячом – хочу доминировать в игре и создавать моменты. Я отдам все силы, чтобы мы выиграли как можно больше трофеев. Это философия «Баварии», – сказал португальский защитник.

Материалы по теме

34 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vinmark321
Ответ Ilia Ashirov
Как быстро они бегут из Боруссии...
реально, всего-то 7 лет за «шмелей» отыграл
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Взвешенный вомбат Китая
Ответ ApXuMaHqPuT
Ладно бы ушёл из Дортмунда в какой-нибудь зарубежный топ-клуб, но нет, тихонько свалил как крыса к местечковому гегемону за "доминированием"👎
Видимо Германия очень комфортна для проживания.
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ApXuMaHqPuT
Ладно бы ушёл из Дортмунда в какой-нибудь зарубежный топ-клуб, но нет, тихонько свалил как крыса к местечковому гегемону за "доминированием"👎
+36
-20
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Это говорит лишь о том, что ПСГ настолько лохи, что в монолиге умудряются сливать
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Доминиртвать с баварией в своей лиге это как играть на школьной площадке с детьми
+25
-16
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Футбольный экспертъ
Столько клубов в мире, а нужно переходить в стан злейшего врага. Потом будет говорить, что футбол играет ради болельщиков, он этим трансферов плюнул во всех своих(вряд ли кто то не из фанатов Дортмунда болеет за него) фанатов
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leroc
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Судя по количеству кубков ЛЧ у псг, невылеты от Вильярреалов неоч помогают
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leroc
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
ты и не расстроишь, потому что Бавария хозяин псг, теперь Рафаэль примерит на себя новую роль
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПавелАвер
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
вам уже и лучшего игрока планеты арабы купили ,и всё равно вы нулевые в Европе. Вам кого не купи ,всё мимо)))
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Moscwow
Ответ che kaif
Доминиртвать с баварией в своей лиге это как играть на школьной площадке с детьми
Доминировать с Баварией в своей лиге это как доминировать с ПСГ в своей лиге
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilia Ashirov
Как быстро они бегут из Боруссии...
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Причёска Бэйла
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Псг регулярно глотает в ЛЧ.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lucky Luciano
Марко Ройс -чемпион наших сердец
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mr@k
Доминировать-так это в Арсенал надо было
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Баланар
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Видимо Германия очень комфортна для проживания.
Это на самом деле так.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Купидон в Подгузнике
Я конечно благодарен ему за все эти годы проведенные вместе, но сейчас полностью потерял к нему уважение...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ivan ivanov
удивительно что никакой особо конкуренции в новостях за него не было, хотя многим бы топ клубам пригодился
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Горемычный Рибери
Будет тебе куча трофеев,при чём каждый год.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mohnatiy
Мамкины доминаторы
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ Moscwow
Доминировать с Баварией в своей лиге это как доминировать с ПСГ в своей лиге
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ПавелАвер
пора бы уже выраженице, - Доминировать", внести в троллинг список....
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
leroc
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
с ЛЧ между Баварией и ПСЖ примерно такая же разница
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ leroc
Будет теперь выбивать из ЛЧ недоклубы вроде псг
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TheItalian204
Бавария топ-клуб, но пока не будет позволять другим клубам соперничать, из года в год будет задница в ЛЧ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
che kaif
Ответ ПавелАвер
вам уже и лучшего игрока планеты арабы купили ,и всё равно вы нулевые в Европе. Вам кого не купи ,всё мимо)))
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
default backend - 404