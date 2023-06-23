Геррейру о переходе в «Баварию»: «Хочу доминировать, отдам все силы ради трофеев. Уважаю Тухеля еще по работе в «Дортмунде»

Рафаэл Геррейру прокомментировал переход в «Баварию».

«Когда мне позвонили из «Баварии», я быстро принял решение. Для меня большая честь играть за этот большой клуб. К тому же я очень уважаю Томаса Тухеля со времен нашей совместной работы в «Дортмунде».

Я всегда любил владеть мячом – хочу доминировать в игре и создавать моменты. Я отдам все силы, чтобы мы выиграли как можно больше трофеев. Это философия «Баварии», – сказал португальский защитник.