Кейн забил 14 голов в 10 первых матчах в Бундеслиге и побил рекорд 60-х
Харри Кейн забил 14 голов в 10 первых матчах в рамках Бундеслиги.
Сегодня нападающий «Баварии» дважды забил в игре против дортмундской «Боруссии» (3:0, второй тайм).
30-летний англичанин проводит 10-ю игру в рамках чемпионата Германии, на его счету 14 голов.
Кейн повторил, а затем и побил рекорд Клауса Матишака – тот был единственным игроком, которому удалось забить 13 мячей в 10 первых матчах в Бундеслиги. Экс-игрок «Шальке» сделал это в сезоне-1963/64.
Подробную статистику Кейна можно найти здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Бавария».
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ну конечно где Мотинг и где Кейн, игроки разного уровня, но всё же.
в Баварии напам забивать проще
А для Гирасси это не дебютный сезон в Германии