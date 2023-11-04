Кейн забил 14 голов в 10 первых матчах в Бундеслиге и побил рекорд 60-х

Харри Кейн забил 14 голов в 10 первых матчах в рамках Бундеслиги.

Сегодня нападающий «Баварии» дважды забил в игре против дортмундской « » (3:0, второй тайм).

30-летний англичанин проводит 10-ю игру в рамках чемпионата Германии, на его счету 14 голов.

Кейн повторил, а затем и побил рекорд Клауса Матишака – тот был единственным игроком, которому удалось забить 13 мячей в 10 первых матчах в Бундеслиги. Экс-игрок «Шальке» сделал это в сезоне-1963/64.

Подробную статистику можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – « ».

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