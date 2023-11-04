Кейн забил 14 голов в 10 первых матчах в Бундеслиге и побил рекорд 60-х

Теги Бавария Шальке Боруссия Дортмунд Сборная Англии по футболу бундеслига Германия рекорды Харри Кейн Футбол

Харри Кейн забил 14 голов в 10 первых матчах в рамках Бундеслиги.

Сегодня нападающий «Баварии» дважды забил в игре против дортмундской «Боруссии» (3:0, второй тайм). 

30-летний англичанин проводит 10-ю игру в рамках чемпионата Германии, на его счету 14 голов.

Кейн повторил, а затем и побил рекорд Клауса Матишака – тот был единственным игроком, которому удалось забить 13 мячей в 10 первых матчах в Бундеслиги. Экс-игрок «Шальке» сделал это в сезоне-1963/64. 

Подробную статистику Кейна можно найти здесь

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «Бавария».

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27 комментариев

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fussballer
Кейн крут как всегда. Реальный топ!
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as009595@icloud.com
Кейн без всякой адаптации пришел и сразу стал лучшим, вот таким должен быть игрок
+14
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korysh
уже побил рекорд этот
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Daud Amir
УЖЕ 14
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Buharoid
Ответ Blaumerc
не в обиду Кейна конечно, он реально топ. но в прошлом сезоне, одно время в Баварии феерил Эрик Шупо Мотинг, тоже был отрезок с сверх результативностю. Бавария вообще лучшее место для центральных нападающих.
Ты видел, как он там феерил? У него за весь сезон десять голов. У Кейна уже 15.
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stason79
машина
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Алексей Кузьмичев
Ответ ArnoNeputevy
Не понял: Гирасси забил 14 - вроде бы, за 8 первых матчей?
за первые свои матчи вообще в бундеслиге, жирасси уже несколько лет играет
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Blaumerc
Ответ Buharoid
Ты видел, как он там феерил? У него за весь сезон десять голов. У Кейна уже 15.
я же написал, в определённый отрезок.
ну конечно где Мотинг и где Кейн, игроки разного уровня, но всё же.
в Баварии напам забивать проще
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ArtemEgs
Ответ as009595@icloud.com
Так в случае Кейна это повышение, Бавария возила его Тоттенхэм в лч примерно как Барсу, в том же самом розыгрыше
7:2 выиграли в Лондоне
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as009595@icloud.com
Ответ Фан Рубина
Когда приходишь на понижение в чемпионат одной команды в эту самую команду и с желанием играть - результат предсказуем.
Так в случае Кейна это повышение, Бавария возила его Тоттенхэм в лч примерно как Барсу, в том же самом розыгрыше
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Максим Ларченков
Игрок 10-ти туров!
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Александр Жук
Но пиарить так как Кринжа за голы в пустыне Кейна не будут
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BertNiKK
Уже 14. Красавчик. Жаль, что лет пять назад не перешёл.
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ArnoNeputevy
Не понял: Гирасси забил 14 - вроде бы, за 8 первых матчей?
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alexis2020
Уже 15!
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ArnoNeputevy
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Gutalin
Ответ Александр Жук
Но пиарить так как Кринжа за голы в пустыне Кейна не будут
если бы Кейн что-то выиграл за свою карьеру то тоже пиарили бы
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Фан Рубина
Ответ ArtemEgs
7:2 выиграли в Лондоне
А у Баварии 2:1 кто-то из третьего дива недавно выиграл.
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Фан Рубина
Ответ as009595@icloud.com
Так в случае Кейна это повышение, Бавария возила его Тоттенхэм в лч примерно как Барсу, в том же самом розыгрыше
В одном сезоне возят тебя, в другом - уже ты возишь.
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nugoboss
Удивительно!!! ушёл Кейн и заиграл Тоттенхэм шикарно, удивительно что Кейн тоже заиграл в Баварии шикарно, парадокс.
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Чупакабра из Мачу-Пикчу
Ответ Blaumerc
не в обиду Кейна конечно, он реально топ. но в прошлом сезоне, одно время в Баварии феерил Эрик Шупо Мотинг, тоже был отрезок с сверх результативностю. Бавария вообще лучшее место для центральных нападающих.
Думаю Кейну не обидно, так ка он , доказывал свой уровень на протяжении многих лет, играя в команде, которая не входила в топ 4 лиги.
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SergioRamos92
Ответ ArnoNeputevy
Не понял: Гирасси забил 14 - вроде бы, за 8 первых матчей?
Нет,тут фишка именно в том что это в дебютном сезоне
А для Гирасси это не дебютный сезон в Германии
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Muhali
Хорош
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