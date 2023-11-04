Молодежная команда «Арсенала» пропустила матч, поехав не в тот город.

«Арсенал» U18 сегодня должен был встретиться с молодежной командой « ». Начало матча было запланировано на 12:00 по местному времени.

Однако игра была перенесена на другой день – автобус « » поехал в вместо Брайтона. Расстояние между городами составляет 140 километров.

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