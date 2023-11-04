Автобус «Арсенала» U18 по ошибке поехал в Борнмут вместо Брайтона. Выездной матч перенесли

Теги премьер-лига Англия Арсенал Брайтон Борнмут Арсенал U-19 ахахаха Футбол

Молодежная команда «Арсенала» пропустила матч, поехав не в тот город.

«Арсенал» U18 сегодня должен был встретиться с молодежной командой «Брайтона». Начало матча было запланировано на 12:00 по местному времени. 

Однако игра была перенесена на другой день – автобус «Арсенала» поехал в Борнмут вместо Брайтона. Расстояние между городами составляет 140 километров.

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31 комментарий

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Алексей Колин
Значит, не только у меня Яндекс Карты в последний месяц плохо работают
+70
-4
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1CEMAN
Сыграли бы с местной командой, чего зря поездку отменять
+55
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Amoralbl4
Бывает и водители автобусов ошибаются
Один, вот, в финале ЛЕ отправил бить пенки защитников
+33
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очумелый
А основа в Тулу?
+13
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Roman
Швецию и Швейцарию тоже путает? Австралию с Австрией?
+13
-1
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Capitan_RAF
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Они там что-то новое вводили, в итоге собсна карты работают ппц как
глушилок понаставили, вот они и дают сбои. центр Москвы это вообще отдельная жопоболь
+14
-2
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Streetbor
вспомнилось как фанаты Бухарест и Будапешт перепутали))
+11
-1
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Ебздрогыч
На ЧМ-2018 были истории про иностранных бедолаг-болельщиков, которые перепутали Ростов-на-Дону и Ростов Великий, Нижний Новгород и Великий Новгород, вместо Саранска уехали в Саратов
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Kappa Pride
Ответ Streetbor
вспомнилось как фанаты Бухарест и Будапешт перепутали))
у нас два Ростова путали на чм
+5
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REDDEVIL
Раньше тоже путал Борнмут, Брайтон, Брентфорд,
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Ответ Алексей Колин
Значит, не только у меня Яндекс Карты в последний месяц плохо работают
Они там что-то новое вводили, в итоге собсна карты работают ппц как
+4
0
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Даниил Васин
Надо было обратиться в марсельское такси. Там один водитель прям на поле высаживает
+3
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newhood@icloud.com
🤣 бывает…)
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Максим Заворин
"Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону" (с)
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deadjoker
Бормут, Брайтон. Какая нафиг разница
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Vladr
Это все армянский навигатор
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as009595@icloud.com
Ответ Amoralbl4
Бывает и водители автобусов ошибаются Один, вот, в финале ЛЕ отправил бить пенки защитников
Да даже в серии пенальти сделал ставку на защитников))
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red hikkikomori
Не захотел ехать в гей-столицу Англии)
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Футболшоу
Водила думал что МС везёт. они с борнмутом играют
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ers49@yandex.ru
повезло еще, что не улетели в Австралию вместо Австрии
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Александр Прокопьев
Не удивительно, я тоже постоянно путаю Борнмут, Брайтон и Бернли.
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Vezdexodof
Прикол ))
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КристинаИнстаграммовна
Иран и Ирак😁
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Zlatan Ibra
Автобус Арсенала: где он сейчас?
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закрыт по беспределу
Прикольно
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