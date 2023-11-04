Автобус «Арсенала» U18 по ошибке поехал в Борнмут вместо Брайтона. Выездной матч перенесли
Молодежная команда «Арсенала» пропустила матч, поехав не в тот город.
«Арсенал» U18 сегодня должен был встретиться с молодежной командой «Брайтона». Начало матча было запланировано на 12:00 по местному времени.
Однако игра была перенесена на другой день – автобус «Арсенала» поехал в Борнмут вместо Брайтона. Расстояние между городами составляет 140 километров.
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