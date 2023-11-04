Личке пока не одобрили трансфер форварда «Оренбурга» Воробьева в «Динамо»

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Оренбург Дмитрий Воробьев Марцел Личка Футбол

В «Динамо» пока нет единого мнения по возможному трансферу Дмитрия Воробьева..

По информации «Спорт-Экспресса», Марцел Личка действительно заинтересован в переходе форварда «Оренбурга», но его трансфер пока не одобрило руководство московского клуба.

Сообщалось, что отступные в контракте Воробьева – 2 млн евро. За такую сумму футболист может оказаться в «Динамо».

Ранее Личка работал вместе с Воробьевым в «Оренбурге». Форвард в этом сезоне провел 9 игр в Мир РПЛ, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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