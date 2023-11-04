«Динамо» интересуется форвардом «Оренбурга» Воробьевым. Его отступные – 2 млн евро

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Оренбург Дмитрий Воробьев Марцел Личка Футбол

«Динамо» интересуется форвардом «Оренбурга» Дмитрием Воробьевым.

По данным «РБ Спорт», в услугах Воробьева заинтересован лично главный тренер «Динамо» Марцел Личка. Чех знает форварда по работе в «Оренбурге». Отмечается, что до переговоров дело пока не дошло.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в контракте Воробьева прописана сумма отступных в размере 2 миллионов евро. За эти деньги он, скорее всего, и уедет в Динамо, пишет Карпов.

За «Оренбург» нападающий выступает с января 2021 года. В прошлом сезоне у него 8 голов в 22 матчах Мир РПЛ.

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8 комментариев

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Roman
Ответ skorpy55
Ну вот прошло время и Личка начинает брать игроков из Оренбурга......
Ну летом не забрал, и на этом спасибо
+6
0
+6
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skorpy55
Ответ Roman
Ну летом не забрал, и на этом спасибо
Да по ходу договорённость у него была не брать до зимнего ТО....
+3
0
+3
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skorpy55
Ну вот прошло время и Личка начинает брать игроков из Оренбурга......
+3
-1
+2
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Roman
Пошли дербанить Оренбург. зимой заберут лидеров, но это и предсказуемо. Мансилью, Веру и Воробьева уведут, думаю
+2
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Тимур Таубаев
Ну Личка знаком с Воробьевым с 2020 , понять его можно , лидер того Оренбурга , явно не ослабит Динамо , а то и прибавит в нападении
+2
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Faust Doc
Раздербанят Орен и привет родителям
+1
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Дмитрий Агалаков
Жаль, если уже зимой заберут Воробьёва. Он - один из лидеров команды, может и забить, и отдать. Причём объём работы на поле выполняет большой.
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Roman
Ответ Дмитрий Агалаков
Жаль, если уже зимой заберут Воробьёва. Он - один из лидеров команды, может и забить, и отдать. Причём объём работы на поле выполняет большой.
Увы, но это нормальный процесс. Потерю Воробьева можно пережить, но не знаю, как заменят Веру и Мансилью, их думаю, тоже уведут, Веру то точно
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