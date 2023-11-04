«Динамо» интересуется форвардом «Оренбурга» Воробьевым. Его отступные – 2 млн евро

«Динамо» интересуется форвардом «Оренбурга» Дмитрием Воробьевым.

По данным «РБ Спорт», в услугах Воробьева заинтересован лично главный тренер «Динамо» Марцел Личка. Чех знает форварда по работе в «Оренбурге». Отмечается, что до переговоров дело пока не дошло.

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, в контракте Воробьева прописана сумма отступных в размере 2 миллионов евро. За эти деньги он, скорее всего, и уедет в Динамо, пишет Карпов.

За «Оренбург» нападающий выступает с января 2021 года. В прошлом сезоне у него 8 голов в 22 матчах Мир РПЛ.

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